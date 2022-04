Dopo lo sciopero della Fiom anche la Filcams apre lo stato di agitazione

Si è tenuta venerdì 8 aprile, nello stabilimento Leonardo di Taranto (Paolo VI), l’assemblea congiunta Filcams Cgil – Fiom Cgil per incontrare le lavoratrici ed i lavoratori delle ditte dell’appalto di pulizie, mense e facchinaggio, che rischiano, con la chiusura del sito di Taranto di rimanere a casa nei prossimi mesi. «Dopo l’annuncio fatto dalla Leonardo, Taranto potrebbe perdere uno dei punti di eccellenza del territorio a scapito di un mero risparmio economico dell’azienda – si legge in una nota delle segreterie territoriali di Fiom – Filcams Taranto – Nel sito di Taranto Paolo VI oltre ai lavoratori diretti, sono impegnati una trentina di lavoratori dell’appalto, donne e uomini che si trovano a dover far i conti con le incertezze del futuro». Le segreterie di Filcams e Fiom «si oppongono fermamente a qualsiasi idea di smantellamento, ennesima mannaia per il territorio e per i suoi lavoratori. La necessità di mantenere i livelli occupazioni in un periodo come questo è di primaria importanza, anche e sopratutto nel settore degli appalti».

«E’ necessario l’impegno di tutte le parti, committenti e appaltatori in primis affinché nessuno resti escluso». Dopo la mobilitazione e lo sciopero di mercoledì 6 aprile dei metalmeccanici della Fiom, la segreteria della Filcams Cgil di Taranto, proclama l’apertura dello stato di agitazione con due ore di sciopero e sit-in congiunto d’avanti i cancelli della Leonardo per giovedì 21 aprile dalle ore 9 alle ore 11.