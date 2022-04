Pulsano, D’Amato aderisce al Movimento 5 Stelle

PULSANO – Dopo 4 anni senza alcuna tessera di partito, Emiliano D’Amato decide di aderire ufficialmente al Movimento 5 stelle del Presidente Giuseppe Conte.

“Una decisione maturata – annuncia in una nota – conoscendo bene la storia della nostra comunità, ma anche le sue vicende politiche e giudiziarie passate e presenti, che hanno portato alle recenti dimissioni del sindaco e al commissariamento di Pulsano. In Consiglio comunale, come capogruppo del movimento Pulsano Bene Comune, ho potuto osservare i comportamenti e le prese di posizione di quella che ormai stento a riconoscere come la “sinistra” in seno alla quale – prosegue D’Amato – ho mosso i miei primi passi oltre 20 anni fa e dove sono cresciuto come uomo e come politico. Non posso dimenticare, ad esempio, il tentativo di realizzare un gigantesco impianto di compostaggio a ridosso del centro abitato di Pulsano, frenato solo grazie alla testardaggine del sottoscritto, di una parte dei consiglieri di opposizione e della società civile che si ribellarono a quella scelta scellerata. Cosa sarebbe accaduto se in quel momento storico non avessimo avuto un cittadino di Pulsano (l’allora assessore Borraccino) in seno alla giunta regionale? E che dire poi degli assist del Presidente della Regione Puglia in campagna elettorale verso l’ultimo sindaco leghista rimasto in Puglia.

O delle scelte assurde, compiute anche con il supporto di una certa sinistra dalla quale non mi sento più rappresentato e che – vorrei ricordarlo – nelle elezioni amministrative del 2018 ha appoggiato l’ex sindaco di Pulsano Franco Lupoli, ottenendo in cambio i suoi rappresentanti in quella sciagurata maggioranza? In questo caos generalizzato, ho trovato nella figura del presidente Conte un’opportunità attraverso la quale dare a questa terra il mio contributo di uomo, cattolico, di sinistra moderata, da sempre al fianco dei miei concittadini. Ringrazio infine il senatore Mario Turco, uomo integerrimo e rappresentante di una politica fatta per il bene comune piuttosto che per il tornaconto personale, che assieme al suo staff mi hanno supportato e supporteranno Pulsano – conclude Emiliano D’Amato – per uscire dal momento più buio dei suoi ultimi 50 anni”.