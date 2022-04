Promossi i due agenti feriti in viale M. Grecia

Nel corso della cerimonia il prefetto Demetrio Martino e il questore Massimo Gambino hanno conferito diversi riconoscimenti per operazioni di servizio. Promossi per merito straordinario l’assistente capo coordinatore Angelo Ancona e l’assistente capo Biagio Tagliente, i quali, lo scorso 22 gennaio in viale Magna Grecia furono feriti a colpi di pistola. Nel motivazione si legge: “ Evidenziando straordinarie capacità professionali ed operative espletava, incurante del pericolo, un intervento di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto, in flagranza di reato, di un uomo resosi responsabile di duplice tentato omicidio pluriaggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, tentata rapina, danneggiamento aggravato e spari in luogo pubblico; nella circostanza, mentre si accingeva a fermare il reo veniva attinto da colpi d’arma da fuoco rimanendo ferito. chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio”.

Promozione per merito straordinario anche all’ispettore Andrea Tursi e ai sovrintendenti capo Marcello Dragone e Giuseppe D’Ippolito, i quali hanno arrestato l’autore del tentato omicidio dei loro due colleghi. Nella motivazione si legge. “Evidenziando straordinarie capacità professionali ed operative espletava, incurante del pericolo, un intervento di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto, in flagranza di reato, di un uomo resosi responsabile di duplice tentato omicidio pluriaggravato, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, tentata rapina, danneggiamento aggravato e spari in luogo pubblico; nella circostanza, non esitava a rendere inoffensivo un soggetto che aveva poco prima sparato all’indirizzo di due poliziotti rimasti feriti. chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio”. Encomio solenne concesso, inoltre, all’ispettore Arcangelo Pastore, all’assistente capo Davide Cassataro, all’assistente capo coordinatore Francesco Schiavo, all’assistente capo coordinatore Do