Fp Cgil: Grande affermazione nelle direzioni centrali

«Ancora una volta i lavoratori hanno premiato l’impegno e la coerenza della Fp Cgil Taranto in occasione delle elezioni Rsu nel pubblico impiego». Per la Funzione Pubblica della Cgil è tempo di bilanci. «È stato un grande esercizio di democrazia, con una percentuale di affluenza superiore al 80% nonostante molti casi di positività al covid riscontrati in questi ultimi giorni – afferma il segretario della Fp Cgil, Lorenzo Caldaralo – Il protagonismo e la competenza dei nostri candidati e delle nostre candidate ci ha consentito di allargare la nostra base di consenso, rafforzando la presenza della Cgil in vari settori dell’offerta pubblica – continua il segretario della Fp Cgil di Taranto – e oggi la Cgil con la Funzione Pubblica è in ogni luogo di lavoro dove il cittadino impatta con l’efficienza della Pubblica Amministrazione.

Siamo ampiamente il primo sindacato nelle funzioni centrali, con risultati strepitosi nella giustizia, in Arsenale, a Diremuni (Direzione Munizionamento della Marina Militare), nell’ufficio scolastico provinciale, nel Museo Archeologico Nazionale di Taranto – dice Caldaralo – e solo per citarne alcuni: simbolo di presidi formativi, culturali, sociali e di presenza dello Stato importanti. Anche in un contesto difficile, precarizzato e ricattabile, come quello della sanità pubblica, abbiamo confermato il dato elettorale – continua Caldaralo – con una presenza fuori dal coro, autorevole e libera. Anche nelle funzioni locali abbiamo confermato il trend di crescita già emerso nella scorsa tornata elettorale soprattutto in realtà come il Comune di Laterza o il Comune di Ginosa. Ora la sfida più grande per la Funzione Pubblica: quella di riuscire a dare maggiori diritti e maggiore riconoscibilità al lavoro pubblico e così migliorare il servizio alla comunità. Tutto ciò è stato reso possibile dal lavoro, dalla passione e dall’impegno di tutti i nostri iscritti e simpatizzanti e dal sostegno dell’intero sistema Cgil».