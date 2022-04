La Uil Fpl si conferma prima all’Asl

La Uil Fpl Taranto con il 44,55% dei consensi si è confermata come prima forza sindacale nella Asl Taranto con una crescita di 5 punti percentuali rispetto alla tornata elettorale del 2018. «Con l’80% dell’affluenza alle urne e i 1704 voti di lista la Uil Fpl Taranto ottiene una straordinaria affermazione che rappresenta il miglior risultato nelle Asl non solo in Puglia, ma in Italia – si legge in una nota dell’orgnanizzazione sindacale – La Uil Fpl con il 44,55% dei consensi ottiene 23 seggi, la Fials con il 23,38% ottiene 12 seggi, la Cisl Fp con il 14,67% dei consensi ottiene 8 seggi e la Fp Cgil con il 12,34% ottiene 6 seggi».

«È un risultato storico e senza precedenti nella nostra Asl, afferma il segretario generale Emiliano Messina, frutto del lavoro incessante del gruppo dirigente e dei delegati e delle delegate di posto di lavoro, a cui va tutta la mia gratitudine. Il dato elettorale nella ASL Taranto ha valore speciale: la Uil Fpl Taranto ha ottenuto con il dato elettorale uno straordinario riconoscimento anche da parte dei tanti giovani lavoratori e lavoratrici che hanno riconosciuto nel nostro sindacato un sicuro sistema di tutela – afferma il segretario generale Emiliano Messina – In questi 4 anni non abbiamo mai lasciato soli i lavoratori e abbiamo aggredito e combattuto ogni criticità del sistema sanitario e della nostra Asl soprattutto durante il periodo più duro legato alla pandemia. La Uil Fpl con il 19,93% dei consensi si attesta in Puglia come il primo sindacato Confederale in Sanità, la Cisl Fp come seconda forza al 18,16% e la Fp Cgil come terza forza con il 17,69% dei consensi. Ci aspettano mesi di cambiamento e di innovazioni legate al Pnrr, afferma il segretario Emiliano Messina, pertanto in forza del pieno mandato ricevuto dai lavoratori e dalle lavoratrici siederemo ai tavoli della contrattazione rivendicando il nostro primato elettorale. Abbiamo ancora tante vertenze da affrontare, dal riconoscimento dei buoni pasto, al premio Covid, al fabbisogno di personale; siamo già a lavoro per questo».