Incendio nel deposito di materassi, attesa la perizia

MASSAFRA- Proseguono le perizie tecniche da parte dei vigili del fuoco per accertare le cause che hanno fatto scoppiare, lunedì pomeriggio, il pauroso incendio all’interno di un deposito di materassi, al pianterreno di una palazzina situata in via Trento. Le fiamme, divampate intorno alle 14 si sarebbero sprigionate da due materassi e poi estese all’intero negozio. Per domare fiamme sono intervenute sei squadre di vigili del fuoco provenienti anche dai distaccamenti vicini, da Martina franca, da Castellaneta e dal porto di Taranto.

Fiamme alte e fumo denso e nero visibile da chilometri di distanza. Tanta paura e qualche principio di intossicazione tra gli inquilini dello stabile, tanto da richiedere l’intervento dei soccorritori del 118. Diciannove famiglie sono state evacuate. Carabinieri e Polizia Locale sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona. Come detto sono in corso le perizie e le indagini per accertare come abbia avuto origine il pauroso incendio che ha distrutto il materiale custodito nel magazzino e danneggiato lo stabile. Dopo l’evacuazione il Comune di Massafra si è attivato per mettere a disposizione degli inquilini degli alloggi.