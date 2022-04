Settimana Santa, lo speciale di Taranto Buonasera. Bus navetta notturno gratuito per le processioni

Con il Giovedì Santo entrano nel vivo i Riti della Settimana Santa. Oggi Taranto Buonasera offre ai propri lettori uno speciale di una trentina di pagine dedicate a tutti gli aspetti della tradizione, della fede e delle manifestazioni della pietà popolare dei tarantini. Un’occasione in più per andare in edicola e acquistare una copia del giornale da conservare con cura. Nel frattempo, ecco una indicazione utile a chi voglia raggiungere i luoghi della Fede.

In occasione delle due processioni della Settimana Santa, i percorsi di alcune linee degli autobus di Kyma Mobilità Amat subiranno variazioni a causa delle modifiche al traffico veicolare. Con i Riti torna anche il servizio di “Bus navetta notturna” di Kyma Mobilità Amat, gratuito per tutti gli utenti, dalle 23.30 di giovedì 13 e di venerdì 14 aprile alle ore 3.15 del giorno successivo: i cittadini potranno lasciare l’auto nei parcheggi con le strisce blu o nelle aree di parcheggio recintate.

Ecco il percorso di alcune linee degli autobus:

LINEA 1/2 – via Consiglio – via Speziale – via Cesare Battisti – via Rondinelli – via Magnaghi – via Cugini – via Pacoret di Saint Bon – Corso Umberto – via Regina Margherita – Lungomare – via Principe Amedeo – via Leonida – via Cesare Battisti – via Speziale – via Consiglio. Partenze Consiglio: 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30. Partenze Margherita/ Lungomare: 00:00 – 01:00 – 02:00 – 03:00.

LINEA 3 – Via Consiglio / Dante / Via Margherita-Lungomare. Percorso: via Consiglio – viale Unicef – via Atenisio – via Lago d’Arvo – viale Magna Grecia – via Dante – via Giusti – via Oberdan – via Crispi – corso Umberto – via Regina Margherita – Lungomare – piazza Ebalia – via Oberdan – via Capecelatro – via Dante – viale Magna Grecia – viale Trentino – via Atenisio – viale Unicef – via Consiglio. Partenze Consiglio: 23:45 – 00:45 – 01:45 – 02:45. Partenze Margherita/Lungomare: 00:15 – 01:15 – 02:15 – 03:15;

LINEA 8 – Percorso: via Lago di Garda – via Lago Maggiore – via Golfo di Taranto – via Lago di Nemi – corso Annibale – via Scoglio del Tonno – viale Rinascimento – via Lago di Pergusa – via Cripta del Redentore – via Lago di Nemi – corso Italia – via Japigia – via Minniti – via Principe Amedeo – via Crispi – corso Umberto – via Margherita – Lungomare – via Principe Amedeo – via Leonida – via Japigia – corso Italia – via Lago di Nemi – corso Annibale – via Cripta del Redentore – via Lago di Pergusa – viale Rinascimento – via Scoglio del Tonno – via Lago di Nemi – via Golfo di Taranto – via Lago Maggiore – via Lago di Garda. Partenze Salinella: 23:30 – 00:30 – 01:30 – 02:30. Partenze Margherita-Lungomare: 00:00 – 01:00 – 02:00 – 03:00.