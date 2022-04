Mons. Santoro: «Bisogna coniugare le ragioni industriali con quelle ambientali«. Bernabè: «Vogliamo un’azienda sana»

“Un’entità industriale sana, forte rispettosa dell’ambiente, creatrice di prosperità per tutto il territorio”: questo il “progetto” per l’ex Ilva di Taranto del presidente del consiglio di amministrazione di Acciaierie d’Italia, Franco Bernabè. Il manager è intervenuto al precetto pasquale nello stabilimento siderurgico. “Con l’amministratore delegato abbiamo voluto realizzare la cerimonia in questo luogo simbolo nelle dimensioni, nelle potenzialità e negli interventi che lo stabilimento può fare per la città, per il territorio e per il Paese.

E’ un giorno molto importante per noi perché per la prima volta dopo due anni finalmente possiamo ritrovarci uniti, senza vincoli e senza limitazioni che in questo periodo di pandemia hanno impedito il normale svolgimento delle funzioni” ha detto Bernabè. La messa è celebrata dall’arcivescovo di Taranto Filippo Santoro alla presenza tra gli altri, dell’amministratore delegato di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, e del commissario prefettizio del Comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio. “Ci deve ispirare un progetto – ha detto Bernabè – e un progetto non è l’insieme di eventi casuali. Il progetto che noi vogliamo è il risultato di una idea condivisa, di un progetto forte per la città, per il quale uomini e donne di buona volontà collaborano per la realizzazione”. Ancora Bernabè ha ricordato che un’acciaieria Arcelor Mittal a Kryvyi Rih “in Ucraina è stata riaperta sotto le bombe” mentre “noi siamo al riparo da questa situazione tragica e possiamo celebrare in modo sereno la festività. A Mariupol l’acciaieria è stata bombardata ed ha causato vittime e sofferenze alla città”.

L’arcivescovo Santoro, da parte sua, ha ricordato che “le ragioni nazionali non possono gravare su quelle locali e su una comunità disillusa perché da troppo tempo aspetta che quelle industriali siano coniugate con le ragioni ambientali”, parlando di “pantomina delle risorse per le bonifiche che vengono spostati da un capitolo all’altro” e chiedendo che “si investa nell’innovazione tecnologica” e “si comincino a vedere i segnali di una inversione di rotta”. Un appello è stato rivolto da Santoro “ai responsabili del Governo che sono intervenuti alla 49esima Settimana Sociale e ai due partner di questa azienda”: “fateci ancora sperare che il futuro di questa acciaieria, la più grande d’Europa possa essere diverso; che le ragioni della salute e della vita dei lavoratori e di tutti i tarantini insieme, con la dignità del lavoro possano essere difese”.

Ma dal fronte sindacale emerge tutta l’inquietudine che vivono i lavoratori. Per Fim, Fiom e Uilm nazionali “la situazione all’interno degli stabilimenti della ex Ilva – oggi Acciaierie d’Italia – ha oramai raggiunto un livello di insostenibilità che, sia chiaro al Governo, rischia di causare gravi conseguenze industriali, anche per l’intero sistema manufatturiero italiano, sociali, con 3000 addetti diretti in cassa integrazione oltre a 1700 ancora Cigs in Ilva A.S., e per il sistema dell’indotto, a pezzi, con altrettante ripercussioni occupazionali”. Per i metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil “non si può pensare di gestire la più grande fabbrica di acciaio d’Europa senza assumere la sicurezza degli impianti e la sicurezza dei lavoratori come preliminare a qualsiasi ipotesi di prospettiva industriale. Dopo il mancato accordo presso il Ministero del Lavoro sulla procedura di Cigs per 3000 addetti e le decine di segnalazioni dei nostri Rsu/Rls all’interno dei siti le relazioni industriali continuano ad essere latitanti nel fornire risposte adeguate. Fin dove ci si vorrà spingere nel nascondersi dall’assumersi le responsabilità in questa azienda di cui è socio Invitalia in rappresentanza dello Stato?

Acciaierie d’Italia necessita di un piano urgente di manutenzione degli impianti, di un piano industriale dettagliato (sulla base dell’accordo del 6 settembre 2018 sottoscritto in sede istituzionale), di un piano di investimenti e – soprattutto – di una gestione ordinaria non subordinata agli esiti dei futuri assetti societari. L’ex Ilva è un asset strategico per l’intero sistema industriale del nostro Paese che deve essere messo in condizione di produrre nelle migliori condizioni possibili, ambientalmente e produttivamente, in piena sicurezza per tutti i lavoratori, scevra dalle questioni giudiziarie, legali e politiche. Soprattutto nella fase attuale in cui la domanda di acciaio da parte del sistema manufatturiero italiano è altissima a seguito della riduzione degli approvvigionamenti esteri in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina. L’inadeguata gorvernance di Acciaierie d’Italia non giustifica il perché le cose ‘non si facciano’, soprattutto per le questioni inerenti la sicurezza ed il mantenimento in efficienza degli impianti per raggiungere i massimi livelli produttivi; come Fim Fiom Uilm Nazionali riteniamo non più accettabile questo atteggiamento. A maggior ragione per quanto riguarda la gestione delle aziende di appalto, particolarmente in un territorio come quello di Taranto, su cui Acciaierie d’Italia continua a scaricare le proprie difficoltà finanziarie non pagando i fornitori determinandone il fallimento ed il licenziamento dei lavoratori. Fim Fiom Uilm chiedono, per l’ennesima volta, una netta presa di posizione del Governo e la predisposizione di adeguati strumenti ed interventi. Il Governo non può continuare ad essere spettatore ed ascolti il nostro grido di allarme”.

Ieri mattina a Taranto si è svolta un’assemblea unitaria davanti la portineria “Imprese” dello stabilimento siderurgico Acciaierie d’Italia, alla presenza di tutti i segretari di categoria, con grande partecipazione da parte dei lavoratori delle aziende di tutti i settori. “Come Unione Sindacale di Base, abbiamo rimarcato le problematiche che attanagliano da tempo oramai tutti i dipendenti dell’appalto. In primis i ritardi nel pagamento delle fatture ormai scadute, la cassa integrazione alla quale si fa ricorso sistematicamente e anche a sproposito, le ferie forzate, i cambi d’appalto che oramai sono all’ordine del giorno, la scarsa, o meglio assente, attenzione per la sicurezza, i salari ai limiti contrattuali e, dulcis in fundo, la totale incertezza su quello che accadrà in futuro. Attendiamo la fine delle assemblee in Acciaierie d’Italia per condividere in maniera unitaria e decisa le azioni da intraprendere” si legge in una nota di Usb.