La mostra “In cammino”: alla Banca di Taranto le foto del circolo “Il Castello”

Circa settanta fotografie per raccontare le processioni. Si intitola “In cammino” la mostra del circolo fotografico “Il Castello”, allestita nelle sale della Banca di Taranto, in via Berardi. Forse per la prima volta in un unico allestimento sono rappresentate le processioni di Taranto e di altri comuni della provincia. Un assaggio è in alcune pagine di questo speciale. Alle immagini delle processioni di San Domenico e del Carmine sono affiancate quelle, altrettanto sentite nelle loro comunità, di Talsano, Castellaneta, Grottaglie, Lizzano, Manduria, Massafra, Mottola, Pulsano. Immagini che fermano momenti particolari, dettagli, volti, la sofferenza, l’emozione, la fede, la partecipazone di popolo. Perché “In cammino?”

«Nel 2018 – racconta Raimondo Musolino, il presidente del circolo fotografico – attraverso i suoi soci, varò un ambizioso progetto che prevedeva di fotografare le processioni più importanti della provincia. Così a distanza di quattro anni e grazie alla preziosa collaborazione e ospitalità della Banca di Taranto, il progetto vede finalmente la luce. L’abbiamo voluta intitolare “In cammino” perché ognuno in questa settimana è in cammino su sentieri diversi. Chi quello della fede, chi quello della partecipazione, chi quello della curiosità». Particolarmente soddisfatto di questa iniziativa è Lelio Miro, presidente della Banca di Taranto: «Siamo davvero lieti di ospitare questa mostra che per il suo valore documentario e fotografico merita davvero di essere vista. Sono immagini meravigliose che a me, da confratello, hanno suscitato un coinvolgimento profondo. Noi come banca locale siamo molto vicini a queste iniziative culturali, perché crediamo che la cultura sia una importante direttrice di sviluppo del territorio».

I soci del circolo “Il castello” che hanno esposto: Marco Costanzo, Ezio Bruno, Viviana Zito, Francesco Cacciuttolo, Enzo Ferrari, Massimiliano Catucci, Maurizio Greco, Fabrizio Pastore, Andrea Palumbo, Antonio Monaco, Raimondo Musolino, Letizia Lo Prete, Marcello Fornaro, Pierluca Lubello, Debora Masciavè, Angelo Palumbo, Tommaso Petrosino. La mostra può essere ancora visitata giovedì 14 e venerdì 15 dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00; sabato dalle 10 alle 12. Ingresso libero. Le foto in questa pagina sono di (in alto da sinistra, in senso orario) Marco Costanzo, Francesco Cacciuttolo, Ezio Bruno.