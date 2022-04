Anche a Pulsano i Misteri sfilano in corteo

PULSANO – Anche la cittadina jonica con i suoi riti della Settimana Santa e della Via Crucis, si inserisce a pieno titolo in tutte quelle realtà che, da queste parti, fanno risalire le usanze del periodo all’epoca della dominazione spagnola nell’Italia meridionale. A Pulsano questi riti che rappresentano un miscuglio di fede e tradizione, hanno radici veramente profonde nel tempo e sono organizzate dalla Arciconfraternita del Purgatorio, sotto il titolo della SS.ma Vergine Maria del Monte Carmelo. Le tradizionali funzioni religiose nel periodo della Settimana Santa dopo l’apertura rappresentata dalla Domenica delle Palme, si protraggono nel Giovedì Santo e culminano nella giornata di venerdì 15 aprile.

E’ in questo fatidico giorno nel quale, attraverso la Processione dei Misteri, si ha la massima esteriorità espressiva. Le statue dei Misteri della Arcionfraternita del Purgatorio di Pulsano sono databili in questo modo: 1834/36 per i primi quattro, 1699 per il Cristo Morto e primi del ‘700 per l’ Addolorata. Il corteo penitenziale così composto si snoda per le principali vie del paese preparando all’appuntamento per il Sabato Santo quando, in tarda serata, si terrà la Veglia Pasquale. Ma è nella Domenica di Pasqua, 17 aprile che, anche Pulsano, festeggerà con le Sante Messe la Resurrezione del Signore.

Floriano Cartanì