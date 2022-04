L’ambasciatore tedesco in visita al parco eolico

Nella mattina di giovedì 14 aprile, l’ambasciatore di Germania in Italia Viktor Elbling si è recato in visita presso il cantiere Renexia a Taranto, dove si stanno ultimando le operazioni per la messa in funzione di Beleolico, il primo parco eolico marino del Mediterraneo, al largo del molo polisettoriale. La cerimonia inaugurale è prevista il 21 aprile e una volta a regime, l’impianto da 30 MW sarà in grado di generare energia pulita pari a circa 58 mila Mwh, il fabbisogno di 60 mila persone.

L’ambasciatore, accompagnato da Paolo Sammartino, Chief Operating Officer di Renexia, ha potuto constatare l’avanzamento dei lavori, apprezzando la qualità e l’alto contenuto tecnologico dell’opera. «Un approvvigionamento energetico verde e sostenibile – ha commentato l’ambasciatore – è oggi più importante che mai. Ci viene dimostrato dalla terribile guerra di aggressione di Putin da una parte e dal cambiamento climatico dall’altra parte. Germania e Italia perseguono gli stessi obiettivi all’interno dell’Unione Europea e possono collaborare così nell’ambito della transizione verde, a livello economico, tecnologico e politico».