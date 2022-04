Candidati sindaco, gli incontri con Casartigiani

In vista delle elezioni amministrative 2022, Casartigiani Taranto prosegue gli incontri con i candidati alla carica di sindaco di Taranto. L’associazione ha organizzato nuovi appuntamenti per conoscere i programmi elettorali di tutte le forze politiche e presentare le proposte dell’artigianato locale. Si parte il 20 aprile, alle ore 18, con Rinaldo Melucci, sindaco uscente. A seguire il 26 aprile, alle ore 18:30, è in calendario un incontro con Luigi Abbate mentre il 29 aprile alle 18 quello con Massimo Battista.

«Come associazione crediamo che sia imprescindibile il confronto con le realtà imprenditoriali del territorio per riuscire ad amministrare con responsabilità una città complessa come Taranto – dichiarano il direttore e il segretario provinciale di Casartigiani Taranto, Rosita Giaracuni e Stefano Castronuovo- Ogni scelta politiche, economica e istituzionale, deve tener conto anche delle istanze che provengono dal mondo della micro e piccola/ media impresa».Per questo motivo ad ogni candidato sindaco, l’associazione consegnerà un documento dettagliato contenente una serie di proposte concrete per rilanciare l’artigianato locale. «Come ripetiamo ormai da tempo, Casartigiani è un’associazione apartitica, – aggiunge Castronuovo – motivo per cui, a prescindere da chi verrà eletto, auspichiamo un’interlocuzione politica seria e costruttiva nei prossimi anni». Gli incontri si svolgeranno presso la sede associativa in via Santilli 41, ma per motivi di sicurezza gli ingressi saranno contingentati. Sarà inoltre disponibile la diretta streaming: per partecipare è obbligatoria la prenotazione tramite il seguente link: https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-casartigiani-incontra-icandidati-sindaci-315750537357