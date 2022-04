Una email per contribuire al programma di Melucci

«Abbiamo fatto 100, ma vogliamo portare a compimento la trasformazione di Taranto». Parte il ciclo dei forum del programma della coalizione “Ecosistema Taranto 2022” e del candidato sindaco Rinaldo Melucci, coordinato dal professor Paolo Ciocia. Messa a disposizione dei tarantini una email. «Invia i tuoi contributi entro il 30 aprile all’indirizzo programma@rinaldomelucci.it».

I CANDIDATI AL CONSIGLIO DELLA LISTA TARANTO CREA

Taranto Crea ha presentato ufficialmente i suoi trentadue candidati. «Uomini e donne, professionisti con esperienza, l’espressione bella e pulita della società civile, la migliore espressione della parità di genere visto che sono 15 le donne che hanno deciso di mettere la loro faccia e il loto impegno per questa importante sfida».«Non si può disperdere il patrimonio di cose importanti che abbiamo realizzato per rimettere in moto questa Città – ha dichiarato durante la presentazione il candidato sindaco Rinaldo Melucci – per andare verso un modello di sviluppo finalmente sostenibile, alternativo alla monocultura industriale. Come diceva Kennedy abbiamo deciso di andare sulla Luna non perché fosse facile non perché sia di tendenza, ma perché è ciò che vogliamo lasciare in eredità a chi verrà dopo di noi. Per una questione di giustizia intergenerazionale vogliamo lasciare alla future generazioni una città finalmente moderna, seria, che si interroga sui tempi che ci aspettano.

Col tasso di competenza, qualità la sfida la Città la vincerà». Ecco l’elenco dei candidati di Taranto Crea: Alessandrini Antonella, Basile Simone, Battista Giorgia, Britannico Francesco, Capriulo Chiara, Cifarelli Veronica, Contrario Luca, Cotugno Cosimo detto Mimmo, D’Angiulli Arturo, De Bartolomeo Cosimo detto Mimmo, De Cesare Marcello, De Leonardis Giuseppe detto Santoro, De Siati Michele, Donvito Maria detta Stella, Fiusco Giuseppe, Fragnelli Angela, Gallo Ylenia, Giannico Giuseppe, Grassi Tiziana, Guarino Giovanni, Licciardello Giuseppe detto Pino, Loconte Giuseppe detto Pino, Manzulli Fabrizio, Marraffa Greta, Marzo Giada, Mastrovito Serena, Minzera Cosimo detto Mimmo, Petaro Stefania, Petrosillo Désirée, Simone Michele detto Fabio, Tagariello Paola e Tempesta Mariella.

IL M5S PRESENTA PROGRAMMA E CANDIDATI

Presentati nei giorni scorsi il programma politico e la lista dei candidati del MoVimento 5 Stelle Taranto alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Il sen. Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ha illustrato «i punti di forza di un programma politico frutto del lavoro di squadra realizzato con attivisti, cittadini e, soprattutto con il grande contributo dei candidati. L’obiettivo principale è portare avanti e realizzare i progetti del “Cantiere Taranto”, avviati dal Governo Conte II, per la riconversione sociale, economica e culturale della città». «Abbiamo le idee chiare su quello che potrà essere il nostro contributo alla politica amministrativa cittadina. Al centro dell’azione politica del Movimento 5 Stelle ci sono sempre stati cittadini, famiglie e imprese, attraverso la strenua difesa dell’ambiente, della salute, del lavoro e dell’economia sostenibile e integrata», ha dichiarato il senatore Turco. «Centrali saranno i temi identitari del Movimento 5 Stelle come il Codice Etico, che rappresenta la precondizione essenziale per la stipula del “Contratto dei Cittadini” per la creazione di un’alleanza progressista con le forze di centro-sinistra. Per noi ogni azione politica dovrà basarsi sui principi della nostra Carta dei Valori, fra cui la trasparenza amministrativa, lo sviluppo sostenibile e la transizione energetica».