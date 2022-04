Ricatto a luci rosse, quattro arresti a Taranto

Quattro arresti dei carabinieri per un ricatto a luci rosse. Avrebbero girato un video hot durante un incontro intimo, poi avrebbero ricattato la vittima minacciando di pubblicare le immagini sul web. I quattro finiti nella rete tesa dai militari della Compagnia di Taranto rispondono di estorione. Il quartetto è accusato di aver adescato un sessantacinquenne conosciuto su un sito di incontri per adulti e, dopo aver carpito la sua fiducia, hanno concordato un incontro per poi produrre foto e video dal contenuto compromettente minacciando di diffondere tutto in rete con il preciso intento di ricattarlo per estrorcergli soldi. Dopo la denuncia della vittima, gli investigatori del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Taranto insieme ai loro colleghi della Stazione Taranto Principale hanno preparato una trappola per i presunti estortori. E’ stato fissato un appauntanento in casa della vittina che è situata nel centro cittadino e quando i quattro si sono presentati per intascare 350 euro (le banconote efrano state fotocopiate), hanno trovato i carabinieri ad attenderli. E’ così scattato l’arresto per un cinquattottenne, un ventitreenne e un trentaduenne. Arrestato anche un sedicenne che è finito ai “domicliari”.

Gli investigatori dell’Arma hanno accertato che durante l’incontro avvenuto tra la vittima ed il minorenne, quest’ultimo abbia convinto il 65enne a travestirsi da donna e dopo essersi parzialmente spogliato avrebbe fatto entrare nell’appartamento i tre complici i quali si sono qualificati come familiari. I tre hanno filmato tutto con il loro telefonino cellulare minacciando poi ì di diffondere il video in rete, tanto da mettere in atto il “revenge porn”, un comportamento che dal 9 agosto del 2019, grazie all’entrata in vigore del nuovo art. 612 ter del Codice Penale, costituisce reato anche in Italia ed è punito con la reclusione da uno a sei anni. Al termine delle formalità di rito, il pm del Tribunale ha disposto nei confronti dei tre maggiorenni il tasferimento nelle case circondariali di Melfi, Potenza e Bari mentre per il sedicenne il Tribunale per i minorenni ha dispoto gli arresti domiciliari. Ieri il gip presso il Tribunale ha interrogato i tre maggiorenni. Il giudice ha poi concesso i “domiciliari” al 58enne e al 23enne difesi dall’avvocato Massimiliano Scavo e al trentaduenne assistito dall’avvocato Manolo Latorre. Il 16enne, difeso dall’avvocato Andrea Silvestre sarà interrogato nelle prossime ore dal gip presso il Tribunale per minorenni