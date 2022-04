Il “Venerdì Santo” di Cesare Giulio Viola

Cesare Giulio Viola, un tuttora sottovalutato e dimenticato protagonista della scena culturale non solo italiana della prima metà del Novecento, ambientò a Taranto, città dove era nato e che abbandonò (senza mai dimenticarla) dopo la licenza liceale conseguita all’Archita, due dei suoi tre romanzi (“Pater”, che è una sorta di autobiografia familiare e di una città; e il notevolissimo “Quinta Classe”, romanzo memoriale con un forte taglio visivo, quasi cinematografico, che si svolge – con Taranto sullo sfondo – fra il Regio Liceo Ginnasio Archita ed un rinomato bordello cittadino) e numerosi racconti. Mai, però, una delle opere per le quali riscosse il massimo successo, dagli anni Venti ai Cinquanta: ovvero le commedie, tradotte in varie lingue e rappresentate in tutta Europa (e non solo). Taranto, e la Puglia ancestrale in generale (il padre, Luigi, lo sfortunato archeologo che fondò il Museo di Taranto, era originario di Galatina), sono assenti da tutta la produzione teatrale di Viola, con un’unica, pressoché postuma eccezione: “Venerdì santo”, dramma e non commedia (anche se quasi tutta la produzione teatrale di Viola inclina più verso il dramma che verso la commedia propriamente detta).

Il tema della “donna perduta”, che spesso si sovrappone crudamente a quello della prostituta vera e propria, è centrale in tutta l’opera di Cesare Giulio Viola, e non occorre essere esperti di psicoanalisi per ricondurre questa ossessione al trauma della rottura fra i genitori avvenuta quando era studente ginnasiale. Ed è un tema che fa da filo conduttore a “Venerdì santo”, vincitore del Premio Napoli nel 1955, pubblicato in rivista nel 1956 e rappresentato per la prima volta, postumo, a Milano nel novembre 1958; l’unica opera teatrale che Viola ambienta nella Puglia natìa. Una “donna perduta” irrompe a travagliare la quotidianità del “galantuomo” di turno, che deve guidare la processione del Venerdì santo (a Galatina, la culla ancestrale della famiglia Viola, se non addirittura a Taranto: volutamente, la descrizione dei riti è sfumata per renderla meno geograficamente individuabile). Lo scioglimento del dramma è prevedibile. La donna “perduta” è anche perdente, e verrà allontanata dal paese.

La sacra rappresentazione deve andare avanti, senza turbamenti. Il dramma contiene anche, da parte del conservatore Viola, una critica radicale – che il nostro esercita qui con la sferza – del farisaismo della provincia meridionale. Mentre lavorava alla stesura definitiva di “Venerdi santo”, nel 1955, andò a trovarlo, nella casa di Positano, Emma Gramatica, più volte interprete dagli anni Trenta di opere del nostro, che nelle intenzioni di Viola avrebbe dovuto essere la protagonista del dramma; i due – si racconta ancora a Positano, come ha riportato pochi anni fa il giornale on line Positano News – ebbero un confronto assai vivace sul destino da riservare alla protagonista: lasciarla vivere, come riteneva Viola, o addirittura morire, come voleva la Gramatica. I toni si alzarono. “Una discussione così accesa – ricorda oggi Maria Luisa Viola – che attirò l’attenzione dei vicini, ignari del motivo del contendere, per cui si sentirono in dovere di chiamare i carabinieri, pensando ad un fatto di violenza in atto.

Ovvio che i militi appurarono subito il tutto”. La Gramatica, risentita, si ritirò dal progetto; Viola comunque non fece in tempo ad occuparsi della messinscena: scomparve pochi anni dopo; una morte in diretta, mentre era al telefono e si dondolava su una sedia: cadde all’indietro, battè il capo su uno spigolo e morì. “Venerdì santo” fu pubblicato in rivista nel 1956, dopo aver ricevuto l’anno prima il Premio Napoli. Dopo la scomparsa di Viola sarà proprio l’ormai ottantaquattrenne Emma Gramatica ad occuparsi della messinscena: col finanziamento del Comune di Taranto, costituisce una compagnia teatrale, di durata trimestrale, finalizzata proprio a portare in scena l’ultimo dramma di Cesare Giulio Viola: dopo la prima al Teatro Olimpia di Milano (17 novembre 1958), “la compagnia – come si legge nell’Archivio multimediale degli attori italiani – si trasferisce nella città pugliese per partecipare alle onoranze ufficiali in memoria del commediografo per poi presentare il lavoro in altre città della regione meridionale”.Come testo, il canto del cigno di Viola non è oggettivamente un granché: è più che altro un documento antropologico e sociologico. Ma ci pare giusto ricordarlo, proprio in questi giorni: perché è la sua ultima opera; perché è l’unica opera teatrale ambientata in Puglia; perché si svolge, ma senza ombra di redenzione e riscatto, in Settimana santa.

Giuseppe Mazzarino