Ferretti a Taranto, disco verde per 14 milioni

«La pubblicazione della delibera del Cipess, che assegna risorse per ulteriori 14 milioni sugli oltre 120 già deliberati per la riqualificazione dell’area ex yard Belleli in cui il gruppo Ferretti porterà avanti un programma di investimento per l’insediamento di un cantiere navale a Taranto, conferma che l’intero progetto non è mai stato in discussione. Il fatto che la delibera delle risorse necessarie a coprire l’intero fabbisogno finanziario non fosse stata ancora registrata presso la Corte dei Conti, ha generato un allarmismo forse esagerato e non motivato».

Così Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle. A lanciare l’allarme sulla sorte dell’investimento Ferretti a Taranto era stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in un incontro a Bari in collegamento con il ministro per il Mezzogiorno, Mara Carfagna. «Il progetto Ferretti è una realtà che si insedierà a Taranto e che creerà 200 nuovi posti di lavoro, oltre a una filiera della nautica», ricorda lo stesso senatore Mario Turco.