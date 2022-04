Barista serve alcolici a minorenne, licenza sospesa per 7 giorni

Barista somministra alcolici a un minore di 16 anni: la Polizia di Stato sospende la licenza. Gli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa hanno notificato il provvedimento, emesso dal Questore Massimo Gambino, di sospensione per sette giorni dell’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande al titolare di un bar del centro cittadino.

Nel corso dei consueti controlli effettuati dalla Polizia di Stato, soprattutto nei fine settimana, finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni, i poliziotti hanno verificato che, all’interno dell’esercizio pubblico il barista aveva somministrato una bevanda alcolica ad un minore di 16 anni. Il provvedimento di sospensione ex art. 100 Tulps si è reso necessario anche perché a seguito di diversi precedenti controlli effettuati nello stesso locale- si legge in una nota della Questura- si è evidenziata l’assidua frequentazione da parte di persone già note alle forze dell’ordine, circostanze che rappresentano pericolo per la moralità e il buon costume, nonché per la sicurezza dei cittadini. Il titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato, in concorso con la dipendente, per il reato di somministrazione di sostanze alcoliche a minore di 16 anni. Per gli stessi fatti, al titolare è stato notificato il verbale di contestazione di illecito amministrativo.