Riti, i numeri unici di “Erato” Gregorio Andriani

Il poeta e scrittore Gregorio Andriani figura fra i maggiori cantori delle nostre tradizioni. “Erato” era il suo pseudonimo, dal nome della musa della poesia: Diego Marturano lo prendeva benevolmente in giro chiamandolo “Errato”. L’affetto di Andriani verso la Settimana Santa si manifestava concretamente nella realizzazione, a partire dai primi degli anni Sessanta, di richiestissimi numeri unici ad essa dedicata, recanti ogni curiosità e dati storici, tuttora ricercatissimi dai collezionisti di testimonianze di storia locale. In una di queste pubblicazioni vi si narra, per esempio, di quando, nella Settimana Santa del 1932, i musicanti della rinomata banda municipale, giunti in via Garibaldi, per il freddo intenso dovettero riporre in tasca gli spartiti e costretti a suonare a memoria “Gravame”.

L’esecuzione, però, risultò così maldestra da essere interrotta per le proteste degli ascoltatori. Gregorio Andriani nacque il 5 novembre 1905 in via Cava, dove una lapide murata dal Comune lo ricorda. Dovette interrompere gli studi alla terza elementare per andare a bottega dal farmacista Quaranta, in via Garibaldi nei pressi di vico Fanuzzi. Contemporaneamente al lavoro, egli affinò le sue doti letterarie dilettandosi a buttar giù alcuni versi che faceva leggere ai titolari dell’esercizio. Qui rimase fino a quando compì vent’anni per mettersi alla ricerca di un posto fisso. Le maggiori, ma non troppo remunerative, soddisfazioni gli pervennero appunto dall’attività di compositore in lingua, in tarantino e anche in napoletano. Infatti, con malcelato orgoglio, mostrava agli amici la tessera che testimoniava l’iscrizione a un club di artisti partenopei. Trovarono gradimento anche alcune canzoni composte nel dialetto caro a Salvatore Di Giacomo e a Totò. Diversi suoi scritti ebbero ospitalità sul periodico “‘U Panarjidde (di cui fu anche direttore responsabile negli anni dopo la guerra) che per la marcata ironia ebbe non pochi problemi con la censura durante il fascismo.

Il poeta era solito ritrovarsi puntualmente nella bottega dell’artigiano-poeta Liborio Tebano, in via Cava, sotto la scalinata di San Martino, con altri affermati poeti quali Palumbo, Petrosillo, Rendano, Nasole. Altri suoi colleghi invece si davano appuntamento nella merceria di Vincenzo Quintavolo, detto “Viciènze ‘u scimmute”, per un evidente difetto fisico, sempre in via Cava ma nelle immediate vicinanze di piazza Fontana. Nella imminenza dei Riti egli andava in effervescenza e si buttava a capofitto nelle discussioni con i suoi colleghi a proposito di marce e “nazzecate”, non vergognandosi della sua cultura acquisita da autodidatta. A partire dalla terza settimana di Quaresima, Andriani si recava con gli amici nella grande sala di via Paisiello dove la banda municipale provava le marce funebri, traendone spunto per le sue poesie. Alcune di queste si possono leggere nella raccolta intitolata “Attàneme”, pubblicata dal figlio Giovanni nel 1989. Deceduto nel 1976, a lui sono intitolati i giardini pubblici tra lungomare e corso Due Mari.