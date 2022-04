«Sfiorata la tragedia all’interno del siderurgico», la replica dell’azienda: «Operatori sotto investigazione»

«Sfiorata la tragedia nella giornata di giovedì all’interno dello stabilimento siderurgico di Taranto. Esattamente nel reparto Acciaieria 2, sull’impianto Tas, durante le manovre di sostituzione snorkel, lo stesso è precipitato, rischiando di schiacciare la cabina del palista impegnato nella pulizia della zona». A denunciare l’accaduto è la rappresentanza sindacale Rsu Uilm/Usb.

«Precisiamo – si legge nella nota – che l’impianto in questione e la relativa attività sono già interessati da prescrizioni Asl, quindi chiediamo quali siano le modalità con cui si stava svolgendo il cambio snorkel. Dopo mesi durante i quali, come rappresentanti dei lavoratori, abbiamo riportato, inascoltati, tutto il malessere e la sfiducia nei confronti di Acciaierie d’Italia, e richiesto segnali che indicassero un cambio di direzione, mirati a migliorare un clima in fabbrica divenuto ormai pesantissimo, continuiamo ad avere di fronte un’ azienda sorda e disinteressata che, pur ammettendo disservizi e disfunzioni, continua a mostrare con gli atteggiamenti che si può andare tranquillamente avanti così».

Non si è fatta attendere la replica di Acciaierie d’Italia: «Gli eventi accaduti ai reparti del Treno Lamiere dell’Acciaieria 2 non possono essere riferiti in alcun modo a carenza di attività manutentive, ma sono invece da addebitare esclusivamente a manovre operative non conformi alle norme aziendali vigenti. Acciaierie d’Italia precisa quindi che gli operatori coinvolti sono interessati da provvedimenti investigativi e disciplinari al fine di valutarne le responsabilità».