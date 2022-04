Orazio Sciortino star del Galà degli Amici della Musica

Martedì 19 aprile, gli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” celebrano i cento anni dalla fondazione. Una tappa importante che l’associazione culturale, tra quelle concertistiche la più longeva, ha deciso di festeggiare venerdì, 22 aprile, al Teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi), organizzando il “Galà dei cento anni” che vedrà protagonista il pluripremiato pianista e compositore Orazio Sciortinoche ha inciso anche per Sony Classical e il Quintetto d’archi di Taranto composto da Carmine Scarpati e Cristina Ciura ai violini, Paolo Messa alla viola, Giuseppe Grassi al violoncello e Hsueh-Ju Wu al contrabbasso. La serata, durante la quale si ascolteranno musiche di Mendelssohn (Concerto il la minore per pianoforte e orchestra d’archi), Mozart (La piccola serenata notturna) e dello stesso Sciortino, al quale è stato commissionato per l’occasione un pezzo inedito (Salterello per quartetto d’archi), verrà introdotta dal musicologo Lorenzo Mattei, direttore artistico del Giovanni Paisiello Festival, manifestazione con la quale ogni anno gli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” celebrano il grande operista tarantino.

AMICI DELLA MUSICA: LA STORIA

Chi volesse ripercorrere i cento anni di storia dell’associazione, oggi può ricavare una miriade di informazioni dall’archivio storico consultabile online sul sito degli Amici della Musica. Un archivio denso di notizie, costantemente aggiornato, con i dettagli riguardanti non solo i concerti della stagione concertistica (oltre milletrecento, sino ad oggi), ma anche gli appuntamenti del Giovanni Paisiello Festival e del Concorso pianistico “Speranza”. Il certosino e paziente lavoro di raccolta e pubblicazione online è stato realizzato da Claudio Taranto partendo dalla dettagliata cronologia realizzata dallo storico della musica, Dino Foresio. Info e prevendite: 099.7303972 e 329.3462658. L’acquisto online è sul circuito liveticket.it e tramite il sito www.amicidellamusicataranto.it. Costo biglietti: 10 euro.