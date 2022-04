Appuntamento con la creatività a Porta Napoli

Doppio appuntamento la creatività sabato 23 e domenica 24 aprile, a Porta Napoli, in via Niceforo Foca: per l’edizione primaverile di “Street market”, a partire dalle 10:30 del mattino e fino alle 21:00 i talentuosi artigiani, artisti e creativi pugliesi tornano a mettersi in bella mostra a Taranto, nel distretto creativo di Porta Napoli. Una due giorni dedicata all’artigianato tradizionale, al design, all’illustrazione e all’editoria indipendente.

Un appuntamento il cui obiettivo – in continuità con ciò che lo staff organizzativo propone da anni – è quello di fare da collante tra le varie realtà indipendenti coinvolte, mostrando il volto diverso della Taranto creativa che proprio a Porta Napoli trova il giusto spazio per attirare sempre più persone. Durante le due giornate, sono previsti laboratori di lettura per bambini e di stampa serigrafica tenuti da Ciurma – libreria per bambini e ragazzi e Ammostro. All’interno dello spazio mostre “Hypercube Gallery”, saranno inoltre ospitate le opere di Massimo Pasca che inaugurerà la sua personale domenica, 24 aprile. Un programma ricco, un modo diverso per passare del tempo in compagnia ammirando le creazioni dei maker sui banchi e visitare la 16a edizione della “Fiera del disco” in programma a Spazioporto.

Ancora una volta Porta Napoli come luogo di fermento artistico e culturale di un’intera città. Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare gli organizzatori all’indirizzo di posta elettronica lafactorytaranto@gmail.com, per scoprire, invece, i dettagli dell’evento seguire i canali social https://www.facebook.com/LaFactoryhandmade, https://www.instagram. com/lafactory_taranto/