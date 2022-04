Incendio di furgone e moto dell’ex datore di lavoro, in quattro patteggiano la pena

Incendio di furgone e moto, per vendetta, ai danni di un imprenditore edile, ex datore di lavoro. Hanno patteggiato la pena gli arrestati dai poliziotti della Squadra Mobile nell’ottobre del 2021. Si tratta di Pasqualino Cazzato che ha patteggiato due anni e sette mesi, di Enrico Cazzato, tre anni e di Alessio Tommasi, due anni. Il primo è stato difeso dall’avvocato Pietro Putignano, il secondo dall’avvocato Gateano Vitale e il terzo dall’avvocato Gianluca Sebastio. Un quarto imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Maggio, ha patteggiato un anno.

I Cazzato sono ritenuti i mandanti degli attentati incendiari, Tommasi l’esecutore materiale e il quarto avrebbe fornito una pistola giocattolo modificata e secondo l’accusa capace di sparare proiettili veri. L’imprenditore si è costituito parte civile tramite l’avvocato Claudio Petrone. Il quartetto rispondeva a vario titolo di incendio pluriaggravato, atti persecutori e detenzione illegale di arma e di munizioni. Le indagini sono partite dopo la denuncia di un imprenditore edile presentata negli uffici della Questura nell’agosto del 2021 , quando un incendio doloso all’interno della sua villa aveva distrutto un furgone ed una moto provocando anche seri danni alla facciata dell’abitazione.

Era accaduto nelle notte del 10 agosto ed era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per scongiurare ulteriori rischi dovuti alla presenza di una caldaia gas e per portare in salvo gli anziani genitori della vittima che erano all’interno della villetta messi in pericolo dalle esalazioni sprigionate dalle fiamme. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nella zona e soprattutto nelle vie d’accesso alla villetta, gli investigatori della Mobile erano ben presto arrivati all’identità del presunto esecutore materiale dell’incendio riconoscendo un tarantino residente nella borgata di Talsano.