I candidati scaldano i motori in vista delle Comunali

FILOGRANA LANCIA UN PROGETTO DI RICERCA ONCOLOGICA

Si terrà giovedì 21 aprile, alle ore 10.45, presso il Mercure Delfino di Taranto, la conferenza stampa di presentazione del progetto lanciato dal sen. Eugenio Filograna, candidato sindaco di Taranto per Autonomi e Partite Iva. Per l’occasione il sen. Filograna presenterà il progetto di ricerca oncologica del polo ionico salentino, prevalentemente rivolto ai bambini. Sistema di monitoraggio sanitario territoriale. In collegamento da New York ci sarà la dott.ssa Monica Fornier del centro di eccellenza Memorial Sloan Kettering Cancer Center che spiegherà il suo contributo al progetto. Sarà presente alla conferenza stampa il prof. Rosario Polizzi ideatore e redattore del progetto. Il sen. Eugenio Filograna spiegherà i punti cardine del suo programma riguardanti la città di Taranto ed i Comuni interessati al voto.

MIGNOLO E LUCARELLA INAUGURANO IL COMITATO DI VIA CAVALLOTTI

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, martedì 19 aprile, la presentazione di Patrizia Mignolo e Tommy Lucarella, candidati al Consiglio comunale nella lista del Partito democratico e la contestuale inaugurazione del comitato elettorale degli stessi candidati in via Cavallotti 153 angolo Viale Virgilio. All’iniziativa ha partecipato anche Rinaldo Melucci, candidato sindaco della coalizione Ecosistema Taranto 2022.

LIVIANO CORRE DA INDIPENDENTE NELLA LISTA PD

Ieri mattina, martedì 19 aprile, presso la sede dell’associazione “La Città che Vogliamo” (via Fiume, 12) si è svolta la conferenza stampa di presentazione della candidatura di Gianni Liviano come indipendente nelle liste del Partito democratico per le prossime elezioni comunali. All’incontro hanno partecipato il prof. Gianni La Bella per Democrazia Solidale con collegamento online il commissario provinciale del Pd Nicola Oddati e il candidato sindaco Rinaldo Melucci.

PIÙ CENTROSINISTRA PRESENTA LA GIOIA

OGGI, mercoledi 20 Aprile, presso il comitato del candidato sindaco Rinaldo Melucci, via Di Palma 69, a Taranto, si terrà la presentazione della candidatura del segretario provinciale del movimento giovanile della sinistra, Oscar La Gioia, candidato nella lista “Più CentroSinistra #Emiliano con Melucci sindaco. All’incontro interverranno il candidato sindaco, Rinaldo Melucci, il consigliere del presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto, Cosimo Borraccino, e il consigliere provinciale di Taranto nonché membro della segreteria provinciale di Articolo Uno, Aurelio Marangella.

GIANNA CAVALLO (CONSIGLIERA NAZIONALE UDC), CASE A 1 EURO: UN GRANDE BLUFF O UN’OPPORTUNITA’ DA RIMODULARE?

«La vicenda della cittadina russa che per prima ha approfittato dell’iniziativa “case a 1 euro” nel centro storico, ma che non riesce a far eseguire i necessari lavori di ristrutturazione, è emblematica di un certo modo di fare politica che a Taranto va assolutamente cambiato. Quel bando, annunciato dall’Amministrazione comunale uscente sui media e sui social con toni trionfalistici, in realtà è stato pubblicato senza tener conto delle problematiche esistenti che ne impediscono la piena attuazione da parte dei beneficiari. E la politica non solo non può non conoscere tali ostacoli (ovvero le enormi quantità di detriti e rifiuti che non consentono l’accesso all’edificio acquistato, oltre al rischio crollo di stabili vicini…), ma ha delle precise responsabilità sull’operato dei competenti uffici tecnici». «La propaganda dell’apparire a tutti i costi e senza basi solide porta inevitabilmente a queste conseguenze e i nodi prima o poi vengono al pettine. Rivolgo pertanto un appello al Commissario prefettizio Cardellicchio per verificare gli atti di quel bando, non solo per dare risposte alla signora russa, che legittimamente confida in una soluzione a breve, ma anche ai cittadini di Taranto. Abbiamo tutti, infatti, il diritto di sapere se le case del patrimonio comunale messe in vendita al prezzo simbolico di 1 euro siano un grande bluff o se si tratti ancora di una reale opportunità per ridare vita al centro storico, gestita però in maniera frettolosa e avventata».