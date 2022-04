Nuovo singolo per il rapper Idem

Dopo “Ragazzi fuori” il rapper mottolese, Federico Esposito, in arte Idem, torna a far parlare di sè con un nuovo singolo, “Domani”, uscito lo scorso 15 aprile: il brano è un invito a realizzare i propri obiettivi il più presto possibile. Un messaggio chiaro e diretto che il cantante rivolge in primis ai giovani del Sud, a coloro che passano il tempo ad interrogarsi sul proprio futuro e sui propri sogni, consapevoli di quanto sia difficile raggiungerli. “Domani” ruota intorno alla domanda “Potresti farlo domani, ma perchè non puoi farlo oggi?”che esprime paure e speranze, ma che invita anche a riflettere e a motivare i giovani a lottare per concretizzare i propri sogni.

Il tema del Sud Italia e dei giovani che lasciano casa per inseguire i propri sogni, già affrontato nel singolo precedente, è per Idem di grande ispirazione. “Borderline” è l’album che ha segnato il debutto di Idem il 15 giugno 2018, interamente prodotto dal producer albanese Redi. L’opera evidenzia sia il lato più tecnico che quello più cupo del rapper, caratterizzata da diverse sfaccettature ed influenze musicali. Fino ad oggi “Borderline” conta circa 400.000 streams su Spotify