“Premio Spina 2022” al modello di “Armani” Fabio Mancini

CASTELLANETA – È stato assegnato al modello di “Armani” Fabio Mancini il “Premio Spina 2022”, istituito dalla Pro loco Castellaneta “Domenica Terrusi” per promuovere i valori della professionalità, della solidarietà e dello spirito di comunità. Giovedì, 21 aprile, alle ore 19,00, la cerimonia di consegna della targa forgiata da un dipinto di Mario Schinaia presso l’Auditorium 7 Febbraio 1985 Aracnea Hub di Castellaneta, in via Manzoni nr. 15, alla presenza di alcune autorità.

IL PREMIO SPINA

Il “Premio Spina” è il riconoscimento conferito a chi, castellanetano e non, operante nel territorio o legato alla città di Castellaneta, abbia conseguito livelli di eccellenza nella propria attività ed abbia manifestato senso civico ed impegno sociale. È il testimone simbolico della capacità di coniugare eccellenza e qualità morali che i premiati possono trasmettere alle giovani generazioni e l’auspicio della Pro loco Castellaneta “Domenica Terrusi” è che queste facciano propri gli esempi proposti e onorino, in tal modo, sé stesse, il luogo delle proprie origini e la comunità a cui sentono di appartenere. La vita di Fabio Mancini, nota da quando ha raggiunto il successo, non è stata semplice, ma le difficoltà lo hanno aiutato a costruirsi come persona: è questo l’esempio che vuole offrire, quando si reca nelle scuole per spiegare ai giovani che occorre impegno in ciò che si fa e rispetto per sé stessi e per gli altri.

Fabio Mancini non è solo un testimonial in ambito professionale, ma è un testimone di quanto sia importante l’ambiente familiare. All’interno del proprio il modello evidenzia sempre il ruolo del nonno: principi e valori che si uniscono alla convinzione che ogni giorno si può imparare qualcosa di nuovo. Fabio Mancini sa bene che la cosa più preziosa è il tempo; perciò non manca di far visita a chi ha difficoltà di salute, giovanissimi o anziani, regalando loro parte del suo tempo. Durante la premiazione verranno eseguite musiche di Bach, Brahams, Charles Goudot, Mozart, Shubert, Giuseppe Verdi e Antonio Vivaldi, eseguite da Alius Quintet formato da Giuseppe Palmisano (al flauto), Vittorio Tamburrano (sax soprano), Luigi Notarfrancesco (corno), Rocco Cetera (al clarinetto) e Domenico Petrella (al clarinetto basso)