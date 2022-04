Colpo al supermercato, scattano due arresti

In due rapinano un supermercato e i carabinieri li arrestano dopo un’indagine lampo. I militari della Sezione operativa della Compagnia di Martina Franca, e della Stazione di San Giorgio Jonico, con la collaborazione, nella fase delle indagini, dei loro colleghi del Nucleo investigativo del Comando provinciale, hanno fermato un trentottenne di Monteiasi ed un trentanovenne di Carosino, ritenuti gli autori di una rapina compiuta nel pomeriggio di martedì, in un supermercato di Carosino.

Gli investigatori dell’Arma sono stati allertati da una telefonata giunta alla centrale operativa con la quale un cliente del supermercato ha segnalato una rapina ad opera di due giovani incappucciati. I carabinieri sono piombati nell’esercizio commerciale quando i due malfattori erano appena fuggiti a piedi nelle vie circostanti. Gli investigatori hanno ascoltato i commessi e altri testimoni acquisendo tutti i dettagli sul colpo appena messo a segno. Hanno acquisito dettagli sul. tipo di abbigliamento indossato dai rapinatori e successivamente hanno tracciato un identikit. Sono stati subito acquisiti sia i filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato, che le immagini delle telecamere di abitazioni situate nei pressi dell’esercizio commerciale finito nel mirino dei malviventi. I carabinieri sono quindi riusciti a recuperare i filmati in cui erano immortalati i due presunti rapinatori, a volto scoperto, mentre raggiungevano l’autovettura utilizzata sia per raggiungere la zona del supermercato che per assicurarsi la fuga.

Grazie alle immagini, gli investigatori sono riusciti prima a segnare il numero di targa della vettura, risultata poi in uso ad uno dei due arrestati, e a identificare i due presunti autori, già noti per altri precedenti di polizia. I due sono stati così rintracciati e condotti in caserma. Considerati gli elementi raccolti a loro carico il trentottenne di Monteiasi e il trentanovenne di Carosino sono stati dichiarati in arresto, e su disposizione del pubblico ministero di turno presso la Procurad el Tribunale di Taranto, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Bari. La somma rapinata, circa 700 euro, non è stta recuperata, in quanto già spesa interamente dai due presunti rapinatori i prima del loro arresto.