Progetto TarGet, Melucci: Nostro impegno per i giovani

«COSÌ CI IMPEGNAMO PER I GIOVANI»

«Pensare a politiche destinate ai giovani, senza considerarli all’interno del contesto urbano d’appartenenza, è un esercizio privo di senso. Per questo durante il mandato pensammo che partecipare al bando Anci “Fermenti in Comune” potesse offrirci un’opportunità: coinvolgere le energie più giovani della città intorno a un progetto di profonda rigenerazione urbana e comunitaria, capace di evitare la loro fuga». Lo dichiara Rinaldo Melucci, candidato sindaco della coalizione Ecosistema Taranto 2022 alle elezioni amministrative in programma il 12 giugno.

«Così è nato “TarGet – le mani sulla città”, intervento destinato ai giovani dai 18 ai 35 anni che, con una serie di attività sul campo, animerà i quartieri Tamburi, Salinella, Borgo e Città Vecchia. È il nostro modo di intendere l’impegno per le nuove generazioni, un percorso strutturato che possa interagire con il fermento che vivono quei quartieri: la riqualificazione di Tamburi e Città Vecchia, gli interventi su verde e impianti sportivi di Salinella, il Borgo cuore pulsante della rinascita. C’è tempo fino al 26 aprile per candidarsi a essere protagonisti del progetto. Tutte le informazioni sono su www.tarantotarget.it».

DONNA SALVATA DAI “FAL CHI”, MELUCCI: «GRAZIE AI NOSTRI RAGAZZI»

«Ogni giorno, donne e uomini delle forze dell’ordine sono impegnati nel garantire la nostra sicurezza, è la loro missione. Ma c’è un aspetto del loro lavoro che spesso passa inosservato: la capacità di gestire momenti drammatici. Ne abbiamo avuta ennesima testimonianza martedì – ricorda il sindaco uscente Rinaldo Melucci – un equipaggio della sezione “Falchi” della Polizia di Stato ha salvato una donna che minacciava di togliersi la vita, sporgendosi dal decimo piano di un palazzo. Quei poliziotti erano lì, “prossimi” al disagio di quella donna: hanno allentato quel disagio, l’hanno ascoltata, l’hanno salvata. È in questi gesti il senso di quel motto, “esserci sempre”, che definisce l’impegno della Polizia di Stato».

“TARANTO CITTÀ DELL’ACCOGLIENZA E DELLA SOLIDARIETÀ”

Giovedì 21 aprile alle ore 19 presso il comitato elettorale di Rinaldo Melucci in via Di Palma 69, si terrà l’incontro con Marco Furfaro, Responsabile Movimenti ed Associazioni Direzione Nazionale Partito Democratico Roma – Dialoghi per la pace in Ucraina e nel Mediterraneo. Introduce Luciano Santoro Federazione Provinciale Pd Taranto. Intervengono Lucia Pulpo, autrice “Il Segno delle idee”, Luca Morello, Segretario Giovani Democratici e Ilaria Cinieri, Assemblea Nazionale Pd. Al termine è previsto il saluto del candidato sindaco Rinaldo Melucci.

MUSILLO ALL’INAUGURAZIONE DEL COMITATO ELETTORALE DI FRANCESCO COSA (PATTO POPOLARE)

Il candidato sindaco della Grande Alleanza per Taranto, Walter Musillo, martedì scorso ha inaugurato il comitato elettorale di Francesco Cosa, candidato consigliere comunale della lista civica “Patto Popolare”. Il taglio del nastro ha avuto luogo in via Dante 169 a Taranto e assieme a Musillo e Cosa, vi erano anche Massimo Brandimarte ed Vicenzo Todaro. Per il candidato consigliere, «Musillo è l’uomo giusto in grado di governare la città, mosso da idealità, lungimiranza e concretezza». Musillo ha espresso piena fiducia al candidato consigliere. «La grande coalizione nasce – ha detto il candidato sindaco – dalla volontà di romantici e idealisti, proprio come me e Francesco.

Noi abbiamo un sogno: rendere i cittadini davvero protagonisti della città. Stiamo conducendo una campagna elettorale entusiasmante, vera e passionale basata sul confronto, il coinvolgimento e lo scambio di idee: e questo vale sia per i piccoli che per i grandi obiettivi. Piccoli e ordinari come un maggiore decoro urbano, e una città più pulita e sicura. Grandi, invece, sono le sfide che ci attendono nei prossimi cinque anni, che non ci coglieranno impreparati perché ci occuperemo di formare una classe dirigente adeguata. Tutti questi sono progetti attuabili, in cui investiremo davvero: queste certezze derivano dall’entusiasmo dei cittadini, che ogni giorno ci incoraggiano a non mollare».