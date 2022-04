Consulti gratuiti con medici specialisti

L’Associazione Reumatici e Rari Italiani Anna (Arianna) Onlus mira a dare accoglienza e supporto professionale ai pazienti affetti da queste malattie e non solo, tramite informazioni, suggerimenti e consigli sul percorso più idoneo alla risoluzione dei problemi di salute, anche grazie alla collaborazione di professionisti di varie discipline mediche che intervengono laddove le liste Asl non lo consentono. Dopo due anni di lavoro online a causa della pandemia, l’Associazione torna in presenza con un incontro medico – paziente totalmente gratuito che si svolgerà sabato 23 aprile nella struttura Diagnostica Globale a Lama. In quella occasione i cittadini potranno relazionarsi con diversi medici per rivolgere domande ed esporre dubbi, ma anche per ricevere chiarimenti sulle rispettive patologie o sulla prevenzione.Arianna onlus, presieduta da Maria Petraroli, metterà gratuitamente a disposizione le professionalità di un radiologo, un ortopedico, un medico di base, un oculista, un chirurgo , nonché di un reumatologo e del direttore dell’ambulatorio di sclerosi sistemica e responsabile del Nodo della rete regionale delle malattie rare. L’appuntamento è per sabato 23 aprile dalle ore 8,30 alle ore 13,30 in via Lama 267/B. Per contatti con l’associazione Arianna onlus, che a breve riaprirà il proprio sportello nel poliambulatorio del Tramontone, ci si può rivolgere al numero 393 5669262.