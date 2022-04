Faggiano ha promosso le sue bellezze alla Bit

FAGGIANO – E’ passata piuttosto sottobanco, forse perché a ridosso della Settimana Santa, la Bit di Milano alla quale, nello specifico stand Puglia, hanno partecipato anche diversi rappresentanti di Comuni dell’area orientale jonica. La famosa Borsa Internazionale del Turismo (acronimo Bit) rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e importanti del mondo del turismo nazionale ed internazionale, essendo tesa a radunare operatori turistici, agenti di viaggio, aziende e ditte di promozione turistica, tutti legati all’indotto di settore.

Una vetrina importante quindi, lo si capisce bene, per tante realtà locali del nostro Sud e della provincia di Taranto in particolare, soprattutto per le imminenti cadute delle restrizioni sanitarie e le attività in presenza per le prossime vacanze. Ora, se è vero com’è vero che le spiagge e il nostro mare non temono confronti per quanto sono belli, è altrettanto vero che l’entroterra della nostra provincia jonica, è in grado in offrire “prelibatezze turistiche” anche invernali. Certo non dobbiamo pensare al tipico turismo legato alla neve e alle piste da sci ma come non ricordare, ad esempio, la molto conosciuta Settimana Santa e relativa processione dei Misteri?. A ben guardare, inoltre, quasi tutte le nostre cittadine hanno un tesoro nascosto da mettere in bella mostra al turista non solo quello più attento. Bene hanno fatto allora alcuni esponenti della comunità di Faggiano, a partecipare all’evento milanese per parlare e informare operatori e avventori turistici vari (apparsi tra l’altro molto interessati), del famosissimo Presepe Vivente che si tiene nel periodo natalizio a Faggiano.

Curata mirabilmente dalla locale “Associazione per le Tradizioni Popolari” questa manifestazione vanta più di un quarto di secolo e si tiene in questa ridente cittadina jonica quasi ininterrottamente sin dal 1992. Colpisce subito la location situata all’interno di uno strepitoso e alquanto suggestivo scenario naturale, caratterizzato da anfratti e ambientazioni rupestri, situati in una zona prossima al locale dosso collinare chiamato “Campana”. Ma nella natività che viene organizzata a Faggiano, non è solo l’ambientazione naturale a colpire il visitatore, ma i tanti figuranti e altrettante scene armonizzate a tema, che contribuiscono a rendere i camminamenti dei turisti come fossero presenti, dal vivo, nella rappresentazione della nascita di Gesù. Nello stand Puglia di Milano Antonio Cardea e Pietro Grassi, rispettivamente sindaco e assessore del Comune di Faggiano, hanno promosso le bellezze di questo Comune, soffermandosi proprio sul Presepe Vivente, più volte premiato come migliore d’Italia. L’Associazione faggianese animatrice dell’evento, era invece rappresentata dal presidente Angelo Zanz, che ha dichiarato di essere orgoglioso di come la manifestazione sia stata promossa nel corso della presenza milanese.

Per il primo cittadino di Faggiano Antonio Cardea, la partecipazione alla Bit di Milano è stata utile per promuovere il territorio in generale ma soprattutto per il turismo invernale, che vede il presepe vivente di Faggiano quale meta prioritaria per la parte orientale della provincia jonica. Insieme a Faggiano, erano presenti alla Bit rappresentanti di Manduria, Maruggio, Grottaglie, Avetrana, Torricella e Pulsano, tutti intenti a sviluppare tematiche inerenti la destagionalizzazione del turismo invernale a favore delle nostre parti.

Floriano Cartanì