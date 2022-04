Quattro giorni di live a Porta Napoli a Taranto

Torna la musica live nel lungo fine settimana di Mercato Nuovo, l’hub culturale a Porta Napoli destinato alla socialità, agli eventi ed ai concerti: i vari appuntamenti saranno dedicati principalmente alla presentazione “dal vivo” di alcune novità discografiche. Tutti album finora bloccati dall’emergenza sanitaria, freschi di uscita e pronti a raggiungere il pubblico e quanti più ascoltatori possibili, compresi quelli di Taranto che, oramai, si conferma città meta ambita per i tour di artisti italiani importanti e tra i più interessanti del momento. Si comincia giovedì, 21 aprile, con l’istrionico Lorenzo Kruger che, in full band, eseguirà i brani del suo primo album da solista “Singolarità”. Venerdì, 22 aprile, sarà la volta del Mystic Motel di Laila Al Habash, la cantautrice italiana di origini palestinesi, al suo primo lavoro discografico, che con coraggio e personalità sta rivoluzionando la scena indie italiana.

Sabato, 23 aprile, a Mercato Nuovo arriva Emanuele Colandrea che presenterà dal vivo il suggestivo nuovo lavoro dal titolo “Belli dritti sulla schiena”, prodotto da Pier Cortese. Sempre sabato, ma in tarda ora, tornerà puntuale Nicky Pezzolla di Be Swing con il suo ballatissimo Vintage Djset. Ancora tanta buona musica domenica, 24 aprile. al posto del consueto appuntamento domenicale con il “Salotto elettronico” che tornerà, comunque, l’8 maggio, ci sarà una serata dedicata all’universo punk in collaborazione con Poison Hearts e Dischirozzi. Sul palco a Porta Napoli saliranno tre band, tutte con un album da presentare, a cominciare da Gli Ultimi, presenti nella colonna sonora di “Strappare lungo i bordi” di Zero Calcare che ha anche disegnato e animato un videoclip per loro. Ci saranno anche i laziali Plakkaggio ed i locali SudDisorder, quelli di… “senza amor non vale nulla, ti aspetterò se ci sarai!”.