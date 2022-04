Chiusura col botto per la rassegna di Donatelli

La chiusura col botto (“Qui rido io” con Toni Servillo) è il degno sigillo all’edizione ‘21/’22 della rassegna cinematografica “L’avventura continua”, ritornata al cinema Ariston di Taranto dopo lo stop imposto dal Covid. Diciassette pellicole d’autore e di vari generi, selezionate anche questa volta per soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo che ha risposto con entusiasmo alla rinnovata proposta di Elio Donatelli: grazie alla sua perseveranza e all’esperienza maturata come operatore culturale da diversi decenni in città, infatti, è nuovamente riuscito a centrare l’obiettivo di offrire una rassegna che è diventata un must da novembre ad aprile, ormai da tanti anni. E con alcune aziende sponsor che, nonostante la crisi che ancora attanaglia l’economia nazionale e locale, non hanno voluto far mancare il proprio sostegno a questo appuntamento cinematografico di assoluto valore.

La formula dell’abbonamento, poi, si è rivelata vincente anche in questa edizione, consentendo di assistere alla proiezione di film recentissimi a un prezzo davvero irrisorio e, quindi, alla portata di tutte le tasche. Anche per quelle dei giovani che, sempre più numerosi, seguono la rassegna. Vedere un film in casa è bello, ma con la magia del grande schermo e del buio in sala e tutta un’altra cosa. E perciò Elio Donatelli non si ferma, convinto della bontà del suo progetto, nonostante i non pochi ostacoli che un’organizzazione del genere comporta. Ed è già al lavoro per programmare la prossima stagione cinematografica…