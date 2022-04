Parco Eolico, una svolta per Taranto

«Oggi è una giornata storica». Lo hanno ripetuto in molti alla inaugurazione di Beleolico, il parco eolico firmato Renexia che ora troneggia sulle acque nelle quali si affaccia il molo polisettoriale. È il primo impianto marino nel Mediterraneo ed è la prima volta che Taranto tocca così da vicino un investimento di tale portata sulle energie rinnovabili. Taranto, appunto. La città che ha necessità di scrollarsi di dosso l’immagine nefasta che da più di dieci anni l’accompagna mortificandone risorse e bellezze. Proprio Taranto può ora diventare un avamposto delle nuove frontiere energetiche delle quali in questi mesi di guerra si avverte forte la necessità per smarcarsi da pericolose dipendenze straniere. Certo, ci sono voluti quattordici anni per il taglio del nastro.

