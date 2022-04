Parco Eolico, la soddisfazione di Melucci e Mazzarano

«Beleolico è il primo parco eolico offshore del Mediterraneo». Lo ha dichiarato Rinaldo Melucci, candidato sindaco della coalizione Ecosistema Taranto 2022. «Tanta tecnologia e un investimento realizzato grazie all’impegno di Renexia, eccellenza italiana che ha sposato la transizione ecologica che abbiamo avviato da qualche anno a questa parte e ha puntato sulla nostra città come laboratorio per le energie rinnovabili. In un momento strategico, per altro, in cui la crisi energetica crea tensioni geopolitiche internazionali, la stessa Banca Europea degli Investimenti smette di finanziare i fossili e abbiamo l’esigenza di decarbonizzare la nostra area l’industriale. Un progetto del professionista tarantino Luigi Severini, che con grande rispetto per la comunità e l’ambiente ha coinvolto in ogni sua fase Legambiente, Jonian Dolphin Conservation e altre importanti associazioni locali e nazionali. E questo è un modello da replicare sul nostro territorio. Con il direttore generale della società, Riccardo Toto, abbiamo condiviso idee e prospettive per la ripartenza di Taranto. Il mondo sta cambiando e Taranto si farà trovare pronta».

Sull’argomento si registra anche l’intervento del consigliere regionale (Pd) Michele Mazzarano. «A Taranto si inaugura un progetto nel campo delle rinnovabili e di produzione di energia pulita che, in questa drammatica fase legata ai fatti di guerra, è un forte ed inequivocabile segnale di cambiamento. È molto significativo che ciò accada nella città che ospita la più grande acciaieria d’Europa. Ed è altrettanto interessante – osserva Mazzarano – notare l’approccio con il territorio da parte della società titolare del progetto, perché è un percorso che ribalta completamente la logica e le scelte di politica industriale che hanno sempre dominato sul territorio jonico. Al momento non sembrano esserci riflessi negativi dell’impianto sull’equilibrio biologico marino, ma il proficuo canale di comunicazione aperto tra gli investitori e le associazioni, fa ben sperare in una attenzione particolare per questi aspetti ormai imprescindibili. La diversificazione delle fonti di energia è la strada da intraprendere con grande determinazione. Oggi possiamo dire che Taranto può guidare in Puglia una nuova stagione di riconversione energetica utile all’Italia ma che rispetti il territorio e si proponga di essere compatibile con l’ambiente».