Verso le elezioni, Casartigiani incontra Rinaldo Melucci

Nuove proposte per l’artigianato, progetti in cantiere e nodi da sciogliere per il pieno rilancio della piccola imprenditoria locale. Su questo si è incentrato l’incontro tra Casartigiani Taranto e il candidato sindaco Rinaldo Melucci, in vista delle prossime elezioni amministrative. Alla riunione hanno preso parte il direttore Rosita Giaracuni, il segretario provinciale Stefano Castronuovo e alcuni rappresentanti di categoria tra cui Ivano Mignogna (estetica e acconciatura), Fabrizio Camera (commercio tramite distributori automatici), Salvatore Baio (imprese funebri), Marisa Scialpi (in rappresentanza delle imprese tipografiche) e Antonello Pignatelli (società mutuo soccorso e marmisti).

Un confronto utile per aggiornare il sindaco uscente sullo stato di salute delle imprese artigiane ed evidenziarne le criticità ancora in atto. Casartigiani ha quindi presentato e consegnato al candidato Melucci un documento dettagliato in cui sono state analizzate quattro aree tematiche principali: sviluppo economico, lavoro infrastrutture e welfare e per ciascuna di esse vengano riassunte alcune proposte urgenti e concrete di aiuto per le imprese.

«Per ridare slancio al nostro territorio, oggi in affanno a causa dell’emergenza sanitaria, le nostre imprese stanno facendo enormi sacrifici. – afferma il direttore Giaracuni – Questo però non basta, è necessario che abbiano il sostegno delle istituzioni per superare questa crisi. Per questo riteniamo fondamentale un impegno serio e responsabile della politica». Sicuramente una delle più importanti sfide che il prossimo Primo Cittadino dovrà affrontare è quello dell’abusivismo, specialmente nel settore “estetica e acconciatura”, della sicurezza e del decoro urbano, sulle quali l’associazione degli artigiani ha già tanto insistito negli anni scorsi. A queste richieste se ne aggiungono altre, sotto il profilo economico (la revisione del le tariffe delle imposte comunali per l’anno 2022; sconti Imu e taglio delle addizionali Regionali e Comunali). Con la sottoscrizione del documento di Casartigiani Taranto, Melucci ha formalmente assunto l’impegno a proseguire il dialogo avviato durante la sua precedente amministrazione e a farsi carico delle problematiche ancora irrisolte.

«Il settore dell’artigianato merita rispetto e attenzione. – spiega Stefano Castronuovo – Con questo documento intendiamo infatti porre le basi per un cambiamento. Il nostro intresse è sensibilizzare i candidati sui temi delle imprese artigiane. A prescindere da chi verrà eletto, auspichiamo un’interlocuzione politica seria e costruttiva perché se crescono le imprese, cresce l’intero territorio». Gli incontri con le diverse rappresentanze politiche proseguiranno nelle prossime settimane. Sono due al momento gli appuntamenti in programma: il 26 aprile alle ore 18:30 quello con il candidato sindaco Luigi Abbate mentre il 29 aprile alle ore 18 con il candidato sindaco Massimo Battista.