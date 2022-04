Stagione estiva, ecco le offerte di lavoro

Il Centro per l’Impiego di Taranto ha organizzato una speciale giornata di selezione per varie figure professionali da impiegare per la stagione estiva 2022 nel settore turistico-recettivo. L’iniziativa si terrà a Taranto il prossimo 12 maggio dalle ore 14 alle ore 17 presso la sede di via Carrieri n. 3. «L’attività – si legge in una nota del Centro per l’Impiego – è organizzata in collaborazione con un importante consorzio locale di aziende impegnate nel settore turistico (stabilimenti balneari, ristorazione, strutture ricettive, ecc…)». Si cercano i seguenti profili professionali per sedi di lavoro a Taranto e provincia: Barman, addetti alla sala, addetti alle pulizie, assistenti bagnanti, cuochi, aiuto cuoco, manutentori, addetti spiaggia, addetti alla cucina, camerieri, addetti alla reception. Gli interessati potranno presentare la propria candidatura inviando il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo mail: ido.taranto@ regione.puglia.it