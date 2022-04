Una giornata “A Sud del mondo”

LEPORANO – È tutto pronto per “A Sud del mondo”, l’atteso evento che lunedì, 25 aprile, al Canneto Beach (il club in via Argentina, 200) propone un ricco programma tra musica dal vivo con i Terraròss e The Uppertones, spettacoli di falconeria, rievocazioni storiche, laboratori, mostre, dj set e degustazioni. Promosso da un gruppo di operatori del territorio, questo interessante progetto culturale che guarda alla contaminazione tra culture lontane quest’anno alla sua prima edizione, prenderà il via al mattino, alle ore 10 per protrarsi sino a sera.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Indiscussa protagonista sarà la musica: quella folk dei Terraross che viaggia nel profondo Sud pugliese e quella targata The Uppertones con un repertorio swing, boogie, calypso e mento, sino alle selezioni su vinile di Goffredo Santovito che ospiterà altri dj: Gopher, Tobia Lamare, Attilio Monaco, Jhonny&Vinnie. E se il filo conduttore è, appunto, il Sud del mondo, ecco i piatti a tema dello chef Salvatore Carlucci: chimichurri di manzo (Argentina), cous cous di verdure (Marocco), jambalaya (Sud Africa), curry mauriziano di tonno (Mauritius) e le immancabili orecchiette pomodoro fresco e cacio e bombette alla brace (sud Italia). Sono in programma spettacoli con protagonista i rapaci con Falconeria Bergamotti e un’immersione nel passato con “Taras, scorci di vita”, a cura dell’associazione I Cavalieri de li Terre Tarentine che accompagneranno il pubblico tra rievocazioni storiche, attività, esposizioni di armi e armature.

“A Sud del mondo” sarà anche occasione per scoprire i segreti di cartoni animati, fumetti e giochi da tavolo per capire come nascono e conoscerne gli aspetti più inediti grazie ai workshop artistici con i professionisti di Animatà Academy Nicola Sammarco, Angelo Peluso e Alessio Fortunato. E ancora: laboratori di nodi marinareschi e attività motorie legate al mondo della vela a cura de I Pirati delle Cheradi; laboratori di cultura naturale con Alessandra Rusciano e Chiara De Pace; laboratori di danza terapia e ginnastica sensoriale a cura di CMCfloorwork. Per i bambini laboratorio di movimento con Serena Arco, attività ricreative a cura di Info Point e Pro Loco di Taranto e miniclub. Per i più coraggiosi anche prove di apnea con LAS Taras Sub Diving Center. Non mancheranno esposizioni di artigianato, la mostra fotografica “Chiamalo Sud” di Maria R. Suma e la presenza di Taranto in Calessino.

L’evento è organizzato in sinergia tra cooperativa archeologica Polisviluppo, PromoArt e.t.s, Sisters eventi, ArchiTA Festival e This is the Party. Info pagina Facebook e canale Instagram “A Sud del Mondo” (tel.: 388.7848371 oppure 393.3302247).