Famiglie a teatro: a Massafra c’è Pollicino

MASSAFRA – Teatro per tutti sabato, 23 aprile, con la rassegna “L’albero delle storie – Il tempo della festa”: al Teatro Comunale “Nicola Resta” (in (piazza Garibaldi) andrà in scena, in pomeridiana (sipario ore 18) “Pollicino”, la nuova produzione di teatro ragazzi del Teatro delle Forche. Sul palco gli attori Giorgio Consoli, Antonio D’Andria, Erika Grillo, Salvatore Laghezza, Vito Latorre. Adattamento e regia di Giancarlo Luce. Scene e costumi: Lisa Serio. Pitture di scena: Cinzia De Nisco. Illustrazione e progetto grafico: Francesco Di Dio aka EFFE. Prenotazione obbligatoria al numero 3246103258. Costo del biglietto: euro 5. Accesso con green pass rafforzato e mascherina Ffp2, nel rispetto della normativa vigente.