I Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto in vetrina a Expolevante

Fino a lunedì 25 aprile i Giochi del Mediterraneo ‘TA2026’ saranno presenti con un proprio stand all’Expolevante di Bari. Oggi, 23 aprile, alle ore 12.30, nel Padiglione della Regione Puglia, ci sarà la presentazione ufficiale della XX edizione dei Giochi del Mediterraneo TA2026 a cura del Comitato Organizzatore. Situato nel Padiglione 90 del quartiere fieristico, lo stand sarà non solo uno spazio promozionale del grande evento internazionale che coinvolgerà Taranto e la provincia jonica a giugno del 2026, ma anche una vetrina per i ‘Campionati Mondiali di Orienteering Gargano 2022’ che si disputeranno sul Gargano dall’8 al 16 luglio.

Lo sport di orientamento è uno sport ambientale molto educativo per la scoperta di luoghi naturali e per la possibilità che offre di stare a contatto diretto con la natura. Per questo la Regione Puglia ha fortemente voluto l’organizzazione dei mondiali di orienteering sul Gargano, un luogo naturale tra i più suggestivi della Puglia particolarmente amato dai praticanti di questo sport molto sviluppato e seguito nei Paesi del nord Europa. La Puglia quindi punta molto sullo sport, e Taranto con i Giochi del 2026 vuole essere grande protagonista.