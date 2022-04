A Taranto le auto elettriche più potenti del mondo

Il Club Tesla Owners Italia ritorna a Taranto, dopo la proposta dello scorso anno di costruire una Tesla Gigafactory al posto dell’ILVA.

«Ebbene, è passato quasi un anno da allora – si legge in una nota diffusa dallo stesso club -, e lo Stato italiano pare non si sia dimostrato molto interessato; tuttavia, dopo il riuscito raduno nazionale di auto Tesla organizzato a Taranto il 6 giugno scorso in concomitanza con il SailGP, quest’anno Tesla Owners Italia è di nuovo in città con una nuova iniziativa, per continuare a mantenere alta l’attenzione su un tema di grande interesse per la città, per l’Italia e per l’ambiente.

Domenica 24 aprile 2022, dalle ore 17.00 presso il Centro Commerciale “Porte Dello Jonio”, il Club ufficiale Tesla italiano, Tesla Owners Italia, organizza un raduno locale per sensibilizzare la cittadinanza sulla mobilità elettrica e le energie rinnovabili.

I proprietari tarantini e pugliesi delle auto elettriche Tesla, ma non solo, si sono dati appuntamento a Taranto presso il parcheggio numero 4 (blu) di fronte alle colonnine di ricarica del Centro Commerciale “Porte Dello Jonio” a Taranto, la cui Direzione si dice entusiasta di sostenere questa iniziativa che non solo permette di ammirare le auto ma anche di favorire gli ideali di sensibilizzazione ambientale e attenzione al territorio.

Ci saranno le Tesla Model S, Model 3, Model X e Model Y, ma anche auto elettriche di altre marche che amichevolmente prenderanno parte al raduno, perché tutti assieme possiamo dare un contributo alla transizione energetica della città».