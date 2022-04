I Lions si presentano

Domenica 24 in tutto il mondo i Lions scendono in piazza per farsi conoscere: è il Lions Day, una occasione per far sapere alle comunità chi sono i Lions, che cosa fanno, come lo fanno. A Taranto l’appuntamento è in piazza Immacolata dalle 10 alle 13,30, con la partecipazione dei Lions club di Taranto (Host, Poseidon, Aragonese, Falanto, Due Mari) di Martina Franca e Grottaglie, insieme con i Leo club, le associazioni giovanili patrocinate dai Lions. Ormai più che centenaria, l’International Association of Lions clubs è la più grande associazione internazionale di servizio, presente in tutti i continenti e in pressoché tutti i Paesi.

Il suo braccio operativo, la LCIF, Lions Clubs International Foundation, raccoglie fondi ed interviene a sostegno di aree e popolazioni in crisi, per catastrofi naturali o per stati di guerra, così come finanzia progetti a medio e lungo termine di solidarietà sociale, di integrazione dei disabili, di sostegno agli anziani; e ancora, dal 1925 persegue una strategia globale, su scala planetaria, per la preservazione della vista e per l’integrazione di ciechi ed ipovedenti. Ma queste sono solo alcune delle attività che vedono l’impegno “glocal”, globale e locale, dei Lions. Che si esplicano soprattutto nella solidarietà sociale, ma anche nei campi del sostegno e della valorizzazione della cultura; della distensione fra Stati e dell’amicizia fra i popoli; nell’esaltare il ruolo del buon governo e nel prendersi cura delle proprie comunità. I soci Lions sono volontari che dedicano le proprie competenze, il proprio tempo, ed anche proprie risorse finanziarie, in favore delle comunità ed a sostegno di chi è in stato di disagio.

Nel Lions Day i Lions e i Leo incontrano i cittadini; rispondono alle loro domande; effettuano anche – secondo le città – screening visivi o sul diabete; informazioni sulla prevenzione della salute; dimostrazioni di inclusione dei disabili. Anche il Distretto Lions 108 Ab – Puglia, guidato dal governatore Flavia Pankiewicz, vedrà manifestazioni in tutte le sei Province della Puglia: in tutti i capoluoghi, ma anche in altre città dove esistono Lions club. In alcuni casi, per esigenze organizzative, la manifestazione si terrà in altra data. Parteciperanno al Lions Day 76 dei 91 Lions club della Puglia (in complesso, a questi club afferiscono 2219 soci sul totale regionale di 2564) e tutti i Leo club della Regione. Nell’organizzazione degli eventi sono coinvolti 380 soci.

Giuseppe Mazzarino