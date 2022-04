Porte dello Jonio Cup nelle acque della Città Vecchia

Lunedì 25 aprile dalle ore 9 alle ore 14 nelle acque prospicienti la Città Vecchia di Taranto spazio alla regata Rowing Endurance 2022 “Porte dello Jonio Cup”, prestigiosa competizione fra gozzi e lance a remi, indetta dalla Ficsf, la Federazione italiana canottaggio a sedile fisso, assieme alle società pugliesi affiliate. La gara di fondo, valida per le classifiche nazionali, sarà riservata agli equipaggi maschili e femminili delle categorie ragazzi, juniores, seniores e master su imbarcazioni “Lancioni” a 10 remi e Gozzo Nazionale; è prevista anche una regata folcloristica per specialità “Gozzo a due remi con voga in piedi”, non valida per le classifiche nazionali.

Previsto il periplo dell’Isola per un percorso totale di 3.100 metri con partenza e arrivo alla Marina di via Garibaldi, dove verrà allestito anche un vero e proprio villaggio di regata. Per ogni gara saranno assegnate coppe ai primi tre equipaggi classificati di ogni categoria oltre alla maglietta ricordo dell’evento; a tutti i canoisti andrà inoltre la medaglia di partecipazione. L’evento è patrocinato da Regione, Provincia e Comune di Taranto, Marina Militare, Guardia Costiera e Asset Puglia. Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione dell’importante manifestazione sportiva, presso il Cortile dei Pescatori del centro commerciale.