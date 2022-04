“Il commissario Ricciardi” sarà girato anche a Massafra

MASSAFRA – La seconda stagione della serie televisiva Rai “Il Commissario Ricciardi” sarà girata anche a Massafra. “Una prima importante occasione di marketing del nostro territorio, fortemente voluta e inseguita dall’Amministrazione Quarto- si legge in una nota stampa- il location manager della società Clemart, Franco Campagna, è rimasto colpito dalla bellezza della città di Massafra. E, a seguito di diversi e ripetuti sopralluoghi effettuati e coordinati con il consigliere comunale Francesco Cacciapaglia, lo stesso Campagna ha selezionato e proposto gli scenari della nostra città come set televisivo della famosa serie tv Rai. Le riprese saranno effettuate nel mese di maggio. E ad oggi non è possibile spoilerare i luoghi interessati dal set.

Anche il sindaco Fabrizio Quarto e l’assessore alla Cultura-Turismo e Spettacolo Domenico Lasigna hanno partecipato in prima persona agli incontri con la troupe, sottolineando la forte volontà politica nell’inseguire e realizzare questa iniziativa. I luoghi e gli scenari della nostra Massafra hanno bellezze ed enormi potenzialità per essere oggetto di scenari cinematografici. Si tratta di un importante veicolo di promozione con ricadute economiche dirette e indirette sul territorio, il cosiddetto cineturismo, ovvero quella tipologia di turismo legata all’uscita di film o fiction ambientate in determinati paesi o città. E grazie alla società Clemart questa può essere un’opportunità per aprire un ciclo proprio legato al cineturismo. Basti pensare a quello che è avvenuto negli anni passati alla vicina Matera.

Il commissario Ricciardi, che ricordiamo sarà girato in gran parte a Taranto presso la Città Vecchia, è una serie televisiva tratta dai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni, editi da Giulio Einaudi Editore, e aventi per protagonista Luigi Alfredo Ricciardi, commissario di polizia nella Napoli degli anni trenta. Il protagonista è interpretato dal bravissimo Lino Guanciale, la regia è affidata all’esperto Alessandro D’Alatri- conclude la nota- mentre la colonna sonora è “Maggio se ne va” del grande cantautore partenopeo Pino Daniele”.