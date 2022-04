Il Comitato Unitario Professioni incontra i candidati sindaco

È iniziata la serie di incontri dei candidati alla carica di Sindaco di Taranto con il CUP (Comitato Unitario Professioni) Taranto, organismo che di fatto rappresenta migliaia di professionisti iscritti a diciassette Ordini e Collegi professionali del territorio. Gli incontri si tengono presso la sala “Monfredi” della Camera di Commercio di Taranto e vedono protagonisti i candidati a Sindaco di Taranto: il primo si è tenuto giovedì 21 aprile con Rinaldo Melucci, il secondo è in programma alle ore 16.30 di venerdì 29 aprile con Walter Musillo; a seguire saranno organizzati, con un calendario in via di definizione, quelli con gli altri candidati.

Introducendo i lavori Giovanni Prudenzano, presidente del CUP Taranto, nonché presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha spiegato che «abbiamo scelto di organizzare questi incontri, riservati ai presidenti degli Ordini e dei Collegi professionali aderenti, dedicando ogni appuntamento a un singolo candidato, una formula che ci consente di sviluppare un confronto costruttivo e articolato e, inoltre, dà la possibilità ad ogni categoria professionale di poter rappresentare le proprie esigenze e le istanze». Ha fatto gli “onori di casa” l’On. Avv. Gianfranco Chiarelli, Commissario straordinario della Camera di Commercio di Taranto, che al termine si è detto particolarmente soddisfatto dell’incontro: «tanti sono stati i temi affrontati, tutti riconducibili a un unico filo conduttore: servono sinergie nuove per dare alla nostra città il futuro che merita e consentirle di affrontare con successo le sfide dei prossimi anni. Gli strumenti per raggiungere l’obiettivo – ha poi detto il Commissario Chiarelli – saranno programmaticità e confronto costante a più livelli: elementi che non dovranno mai mancare, qualunque sia il risultato delle prossime elezioni amministrative».

Nel corso dell’incontro i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali del territorio hanno manifestato, qualunque sia il risultato delle urne, la disponibilità a incontrare il nuovo Sindaco di Taranto con spirito costruttivo e propositivo, nonché a coordinare eventuali incontri su specifiche tematiche tra gli assessori al ramo e gli ordini professionali interessati. «Siamo certi che il nuovo Sindaco di Taranto – ha infatti detto il presidente Giovanni Prudenzano – non vorrà privarsi del contributo di idee ed esperienze di migliaia e migliaia di professionisti che, operando da anni e anni sul territorio, hanno una conoscenza approfondita delle sue problematiche e possono proporre soluzioni di cui beneficerebbero tutti i tarantini». Un’offerta di collaborazione accolta da Rinaldo Melucci che, infatti, ha concluso affermando «sono assolutamente disponibile a rafforzare la macchina amministrativa, a renderla più inclusiva nei confronti delle professioni, anche per accompagnare con maggior efficienza quel processo di transizione e diversificazione che riguarderà la città nei prossimi dieci anni. Per questo ho preso l’impegno di insediare una consulta permanente affinché questa relazione continui a essere solida e foriera di risultati».