Nuova tappa del “Festival italiano della cucina con la cozza tarantina”

Lunedì 2 maggio nuova tappa per il “Festival della cucina italiana con la cozza tarantina”. Il mytilus galloprovincialis (la cozza) proveniente dalle colture del Mar Piccolo di Taranto è diventato per il mondo gastronomico e dei gourmets un elemento e una materia prima di culto grazie al “Festival nazionale itinerante della cucina Italiana con la Cozza Tarantina” i cui risultati sono ormai evidentissimi nel panorama della ristorazione nazionale.

Come evidenziato dall’organizzazione del Festival la conoscenza, in tutto il territorio nazionale, del prodotto tipico locale mira da un lato alla sua valorizzazione nella sua specifica essenza, dall’altro a promuovere sia il turismo enogastronomico sia l’immagine complessiva produttiva della città di Taranto in cui nasce, si nutre e cresce il prodotto. E’ stato questo l’intento che 21 anni fa ha indotto il cav. Cosimo Lardiello, presidente del Centro di cultura Renoir, a dare vita ad un “Festival nazionale” itinerante su tutto il territorio nazionale. Tale iniziativa è stata molto spesso clonata e riproposta dai maggiori networks televisivi. «Trattasi di una elegante manifestazione nel classico stile Renoir che ha portato l’immagine del prodotto del nostro mare in tante regioni italiane ed europee insieme a quella della città (si ricordano le trasferte di Parigi, Monaco di Baviera e Malta), riscuotendo unanimi consensi tanto da indurre alcune amministrazioni pubbliche italiane, come i comuni di Lerici, Macerata, Cervia, Ancona ed altri, a tentativi di imitazione con i loro mitili locali – spiegano gli organizzatori – Dunque, dopo il periodo che ha interessato l’intero Paese legato all’emergenza epidemiologica Covid19, si riaccendono i riflettori sul prezioso frutto del Mar Piccolo di Taranto, allevato in aree sottoposte a serratissimi controlli da parte delle autorità preposte che ne definiscono qualità e salubrità in maniera costante settimanalmente. Infatti attualmente le acque del Mar Piccolo di Taranto sono considerate di classe A.

Il mitilo di Taranto torna da protagonista nelle pietanze che saranno preparate con maestria e fantasia creativa da sei splendidi artisti della cucina, per ogni appuntamento, che parteciperanno alle serate eliminatorie aprendo ufficialmente la gara tra chefs provenienti da diverse regioni e da diverse culture gastronomiche. Come nelle precedenti edizioni la manifestazione sarà seguita dalla stampa locale e nazionale e la presenza costante delle telecamere di Rai 2 della trasmissione “Eat Parade” con Bruno Gambacorta. Il successo ottenuto dalle edizioni precedenti del “Festival italiano della cucina con la cozza tarantina” ne fa ormai una realtà consolidata e tutti gli sforzi fatti in questi anni dal Presidente cav. Lardiello, con passione e caparbietà, sono stati ben ripagati dal pubblico. Proprio in questo momento di difficoltà Taranto ha bisogno di fare leva sulle sue qualità migliori e su energie nuove che possano contribuire a diversificare il nostro tessuto produttivo.

E’ l’obiettivo, quindi, che il Festival in questi anni ha voluto perseguire in tutte le sue tappe, stimolando la creatività degli chef che si fronteggiano nella preparazione delle più fantasiose pietanze con abbinamenti insoliti e accattivanti che esaltano la materia prima tarantina, la vera protagonista dell’evento, conferendo nuove sensazioni al palato e scrivendo di volta in volta nuovi pezzi di storia della cucina italiana. La prossima manche della XXII edizione del “Festival italiano della cucina con la cozza tarantina” toccherà il territorio della provincia di Caserta e, precisamente, sarà ospitata dal ristorante La Tortuga di Castelvolturno con il suo patron executive chef Antonio Del Sole. La manifestazione ufficiale si terrà, dunque, lunedì 2 maggio 2022 alle ore 20,00 negli ampi saloni del ristorante “La Tortuga” di Castelvolturno (Caserta)