Da Taranto un laboratorio di analisi in Burkina Faso

La solidarietà non conosce confini: il Movimento Shalom Onlus – Sezione Puglia ha realizzato un laboratorio di analisi a Koudougou, in Burkina Faso, paese in cui l’associazione di volontariato opera da decenni. Il progetto, costato circa 8.300 euro, è stato reso possibile dalla generosità dei tarantini e dei soci del Movimento Shalom. Il nuovo presidio sanitario, già operativo con i primi esami effettuati a favore della popolazione indigenza, va ad affiancarsi a un Centro maternità e a un ambulatorio di pediatria che il Movimento Shalom pugliese ha già costruito in questa località. Sono state Suor Sabine Kima, responsabile in loco di Shalom, e Suor Marie Jeanne Yamba, referente per le strutture di Koudougou, a chiedere al Movimento Shalom pugliese di allestire, accanto alle strutture sanitarie attive già da tempo, un laboratorio di analisi in grado di offrire alla popolazione indigena esami diagnostici per consentire ad adulti e bambini di essere curati in modo più appropriato.

Lucia Parente De Cataldis, responsabile Movimento Shalom Onlus Sezione Puglia, ha infatti spiegato che «il Burkina Faso vive una situazione drammatica con carestia ed epidemie. Oltre alla fame, alla povertà, al Covid, il paese è sotto l’attacco degli estremisti islamici jihadisti che seminano morte, terrore e disperazione. Ci sono oltre un milione di profughi interni». Per completare il laboratorio di analisi con tutte le attrezzature mediche necessarie mancano ancora 1.400 euro! «Il Movimento Shalom è presente in Burkina da oltre 30 anni – ha poi detto Lucia Parente De Cataldis – e mai come ora la popolazione e i bambini hanno bisogno di aiuto. Anche un piccolo contributo è importante per aiutarci a costruire la pace con la cooperazione internazionale. Grazie a quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto e a coloro che vorranno dare una mano per terminare il suo allestimento». Per sostenere il laboratorio sanitario Iban IT89Z0538515806000000064935, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, conto intestato a Movimento Shalom Onlus, in causale “Progetto centro analisi Koudougou” (info. 3383477430).