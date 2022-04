Presentato a Carosino il libro su Capuzzimati

CAROSINO – Si è tenuta nella Chiesa Madre di Carosino, nel corso degli esercizi spirituali della trascorsa Santa Pasqua, un incontro comunitario seguitissimo e quanto mai importante anche dal punto di vista culturale. La serata dedicata alla meditazione, è stata infatti l’occasione propizia per parlare di un libro dal titolo emblematico: “Lo stupore dinanzi alla Bellezza – I miei ricordi del servo di Dio Pierangelo Capuzzimati” scritto da Ada Principale.

Dato alle stampe a marzo 2022, il libro in parola è molto più che una semplice biografia dedicata alla figura del compianto Pierangelo Capuzzimati. In molti si saranno nel tempo interessati alla figura di questo giovane, vissuto con la sua amatissima famiglia nella vicina cittadina di Faggiano, serenamente volato al cielo poco più che diciottenne a causa di una malattia fulminante. Insomma una vera e propria ”scheggia di paradiso” com’è stato già ricordato Pierangelo per il quale, esattamente il 26 aprile 2016, la Santa Sede ha dato il nulla osta per l’avvio della causa di beatificazione e canonizzazione. L’attenzione all’essenziale, alla carità e alla preghiera che questo giovane richiamava, erano già note sin dalla sua prima infanzia e si erano poi sempre più accresciute in seguito, con gli anni adolescenziali. Nel vissuto di Pierangelo Capuzzimati si può quindi parlare di estrema bontà, di altruismo ineffabile e di sensibilità compassionevole, il tutto elargito indistintamente nei confronti delle persone che conosceva e che attirava a Dio e alla Madonna. La breve parabola terrena di Pierangelo continua tuttavia ancora oggi a far parlare del suo lascito religioso anche a distanza di anni dalla sua salita in cielo, soprattutto attraverso le sue virtù accompagnate da numerose testimonianze che non sono certo mancate. Risulta assai importante, allora, far conoscere ancora di più e meglio questa figura virtuosa e, soprattutto, la pratica di amore verso Dio operato da Pierangelo, esattamente come ha ben fatto Ada Principale nel suo testo presentato a Carosino. Conoscente diretta sia di Pierangelo che dei coniugi Capuzzimati (genitori del giovane), insieme alla presentazione del libro “Lo stupore dinanzi alla Bellezza – I miei ricordi del servo di Dio Pierangelo Capuzzimati”, ad Ada Principale sono state poste alcune domande qui stralciate e accomodate per l’occasione, il cui testo integrale dell’intervistatore è possibile scaricare dal sito www. parrocchiacarosino.it.

Com’è nata l’idea di questo libro a distanza di quasi 14 anni dalla morte di Pierangelo?

“ Il tempo – ha precisato Principale – benché non cancelli i ricordi, rafforza il carattere, attenua l’emotività iniziale, permette una visione più distaccata della realtà. Sono contenta di averlo fatto anche per un senso di giustizia nei confronti di Pierangelo in quanto, una vita pregna di fede e di amore come la sua, va raccontata non solo per essere ricordata ma perché serva da esempio”.

Com’era Pierangelo da bambino?

“Pierangelo è apparso subito essere un bambino amato ed entusiasta di tutto, di venire a scuola, di incontrarsi con gli amici e gli insegnanti, di apprendere nuove conoscenze e viveva ogni momento come un dono. Era pervaso da un sentimento di gioia in tutto ciò che faceva”.

Come Pierangelo ha affrontato la sua terribile malattia.

“Posso dire – sottolinea Ada Principale, autrice del libro – che la sua malattia colse tutti di sorpresa e avvertimmo un senso di sgomento. Noi abbiamo osservato con meraviglia crescente il suo comportamento sempre sereno, senza mai un lamento, un cedimento o un cenno alla sua malattia. Pierangelo aveva un controllo e una forza interiore sublimi…. la sua serenità era spiazzante e dava la sensazione, a chi gli era vicino, che tutto fosse normale e con una pace interiore inimmaginabile. Solo la fede – aggiunge Ada Principale – può suggerire ad un adolescente parole di fuoco: …questa esperienza di malattia io l’ho vista, fin dal primo momento, come un dono del Signore…non capisco, però credo….”.

Floriano Cartanì