Proroga esenzione canoni demaniali in Mar Piccolo

In sede di conversione in legge del DL 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, il senatore Mario Turco, Vicepresidente del Movimento 5 Stelle e già Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Conte II, ha presentato in Senato alcuni emendamenti al DdL n. 2564 a supporto del tessuto economicosociale di Taranto. «Non ho voluto perdere quest’importante occasione per proporre degli emendamenti – spiega Turco – al fine di sostenere il tessuto imprenditoriale e sociale della Città di Taranto, nota per le sue fragilità economiche e ambientali».

«L’impianto emendativo che ho proposto – spiega ancora il senatore Turco – è focalizzato su una proroga dell’esenzione dal pagamento dei canoni annui di concessione delle aree e delle pertinenze demaniali marittime del Primo Seno del Mar Piccolo a partire dal 1° gennaio 2022, a seguito del protrarsi delle azioni di bonifica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014, a sostegno di tutte le pmi e dei lavoratori legati ad attività di pesca, acquacoltura e mitilicoltura. Insieme al M5S avevamo già provato a introdurre questa misura nel DL Concorrenza e nel DL Taglia Prezzi, non trovando il riscontro desiderato in Assemblea per mancanza di supporto da parte delle altre forze politiche». «A supporto dei medesimi soggetti – conclude Turco – si chiede alle altre forze politiche di maggioranza di sostenere la proposta, riconoscendo un contributo che funga da ristoro per il pregiudizio economico derivante dalle misure di prevenzione previste dall’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 188 del 25 marzo 2016, recante “Misure sanitarie straordinarie di controllo del rischio per diossina e PCB nelle produzioni di mitili di Taranto”.