Pasolini, il genio che ha incontrato la nostra città

Mercoledì 20 Aprile nel meraviglioso Palazzo Pantaleo si è tenuto un evento per ricordare un uomo di cui oggi ancora spesso si sente parlare, un uomo straordinario del quale si ricordano gli attimi, in particolare gli attimi che ha speso nella nostra città. L’evento introdotto da Carmine De Gregorio e illustrato da Pierfranco Bruni, ha permesso di rivivere i momenti più importanti della vita di Pier Paolo Pasolini, dando a volte la sensazione fosse lì con gli spettatori.

E a rendere il tutto ancor più coinvolgente è stato l’intervento di lettori che si sono soffermati sui passi più importanti da lui scritti (Elisa Amati, Adriana Capuano, Bruno Peluso) e la cantante Valentina Colleoni che accompagnata al pianoforte da Alessandra Corbelli, ha lasciato tutti senza fiato. Pier Paolo Pasolini nacque il 5 Marzo del 1922 nel quartiere Santo Stefano, quartiere che descrive nelle poesie degli anni 40-42 per donare ai lettori un’immagine del luogo dove ha trascorso la sua infanzia. L’autore non fornisce semplicemente un’immagine nitida dei luoghi dove ha trascorso la sua giovinezza, ma anche della sua famiglia che ha sempre occupato un posto fondamentale nella sua vita. È sempre stato particolarmente legato a sua madre che ha costituito un punto di riferimento ma allo stesso modo anche a suo fratello, un partigiano antifascista che purtroppo è stato ucciso. Egli è stato un poeta, regista, sceneggiatore, scrittore, attore e drammaturgo italiano.

Notevole il suo successo nei panni da regista, basti pensare all’indimenticabile film “Medea” basato sull’omonima tragedia di Euripide, la cui protagonista principale è Maria Callas. Le scene di questo splendido capolavoro sono state registrate a Massafra, dalla quale Pasolini rimane affascinato infatti crede che con Monte Sant’Angelo contende ad Alberobello “il primato della perfezione”. Pasolini è nel nostro DNA, è il genio che ha incontrato la nostra città. Genio che come Ungaretti, ha vinto che anche il premio Taranto, premio che si era svolto per quattro anni, con una straordinaria partecipazione tra il 1949 ed il 1952. È a partire dal 59 che intraprende un meraviglioso viaggio nel meridione per scoprire una nuova costa, che ai tempi erano la costa meno nota d’Italia. Un viaggio ionico che ha trascritto, trascrivendo rapporti con Reggio-Calabria, Taranto, entrando così all’interno della visione greca e mediterranea. Quindi poi, si è imbattuto nella meravigliosa città di Taranto che l’ha sempre ricordata come una città perfetta dove viverci è come vivere all’interno di una conchiglia, di un’ostrica aperta. Parlare di Pasolini a cento anni dalla nascita significa ricontestualizzare gli anni 30’/40’ sino al 75 e ricordarlo come un grande militante.

È un intellettuale a tutto tondo. Quando lo immaginiamo pensiamo a un uomo profondamente radicato nel modello ideologico che non ha mai amato il progressismo ma il progresso in sé. Nelle sue opere, nel suo stile di vita è continuamente alla ricerca dell’evoluzione eppure non abbandona mai le radici, infatti compone i suoi scritti in fruiliano, poiché lo considera una lingua degna. E si, Pasolini era un uomo dal pensiero anticonformista, divergente, talvolta sconvolgente. Lui si sentiva particolarmente radicato nel marxismo eretico, ciò significa che tendeva a confrontarsi con quelle realtà che vanno al di fuori del marxismo. Sicuramente era contrario alla teoria di Gramsci in quanto non aveva mai compreso appieno il concetto di intellettuale organico, lui non era organico a nessuno. Era un uomo libero che faceva differenza tra democrazia e libertà. Utopista, marxista eretico per l’aborto e il divorzio. L’autore poneva l’uomo al centro dell’attenzione: uno spirito antropologico come De Martino. Pasolini ha sempre amato analizzare la natura umana: si cala nel processo culturale, sociale e antropologico scrivendo l’opera intitolata “Ragazzi di vita” in cui descrive la vita di alcuni giovani di quartiere. Ciò che gli ha permesso di distinguersi è stato proprio il viaggio che gli ha dato l’opportunità di ampliare i suoi orizzonti culturali. Pasolini ha conosciuto anche il mondo occidentale, il mondo americano confrontandosi con scrittori come Hemingway, riesce persino ad ottenere un’intervista per la rai con Pound, il quale è considerato un maestro della lingua, dell’innovazione della letteratura. È sempre stato mosso da questo desiderio di sperimentazione e innovazione ed è stato proprio il confronto che gli ha permesso di crescere, infatti si confronta anche con Dante, con la ricostruzione del viaggio ultraterreno, avvenuta sia attraverso la Divina Commedia sia mediante la vita Nova. Autentico, verace, vivido, solo lui poteva raccontare la verità.

Andrea Lacoppola