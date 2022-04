Puglia Spaziale, al via il progetto dell’Associazione Pugliesi a Milano. Si parte con la startup competition

Puglia Spaziale è il titolo del nuovo progetto dell’Associazione Pugliesi a Milano che inizia da oggi con la startup competition e si conclude con l’evento finale il 26 maggio a Milano. La Puglia è attualmente una della più importanti realtà aerospaziali in Italia.

Il ruolo rilevante che la Regione sta assumendo nel settore, ormai fortemente radicato sul territorio, è determinato non solo dalla presenza del Distretto Aerospaziale Pugliese (DAP) e del Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) ma soprattutto dalla forte sinergia tra grandi imprese, PMI, amministrazioni locali e centri di ricerca che, di concerto, hanno consentito la creazione di un sistema industriale regionale di successo a livello mondiale.

E dunque è in questo contesto che l’Associazione, con il supporto dell’Ufficio dei Pugliesi nel Mondo e della Regione Puglia, ha organizzato un importante evento, denominato Puglia Spaziale, che si terrà il prossimo 26 maggio nell’innovativa cornice milanese di Copernico.

Alla tappa finale di maggio parteciperà anche la startup che sarà stata scelta da una giuria qualificata composta da Giuseppe Cataldo (NASA), Giovanni Dipierro (g-nous), Anna Gregorio (PicoSats), Raffele Mauro (PrimoSpace), Marco Molina (Sitael), Gianni Sebastiano (Exprivia)

Per partecipare alla startup competition bisogna iscriversi al seguente link: https://bit.ly/3ED2yNl.

La competizione è rivolta a tutte le startup già costituite o in fase di creazione purché in possesso di un progetto ben definito e non in fase embrionale. A tutti i partecipanti sarà data la possibilità di entrare in contatto con l’ecosistema dell’Aerospazio Pugliese ed italiano e grazie alla presenza del fondo di investimento Primo Venture si avrà la possibilità di porre il progetto alla portata di investitori e manager.