Premio città di Taranto: al Fusco è di scena “Medee”

Secondo appuntamento sabato, 30 aprile, al Teatro comunale Fusco (in via Giovinazzi) con il “Premio città di Taranto”, il Festival riservato alle compagnie tarantine che propone lavori in lingua, organizzato da F.I.T.A. Puglia (Federazione Italiana Teatro Amatori), Comune di Taranto – assessorato alla Cultura, T.P.P. (Teatro Pubblico Pugliese), Teatro Fusco e Compagnia Teatrale Lino Conte, con la direzione artistica di Michelangelo Busco. Dopo il successo e consenso di pubblico del primo spettacolo, il sipario si apre sulla Compagnia teatrale “Kissa” che presenta “Medee”, spettacolo su testo drammaturgico di Raffaela Caputo.

LO SPETTACOLO

“Medee” racconta il mito di Medea che da sempre affascina il drammaturgo che, nelle varie trasposizioni del mito, cerca risposte con valenza “universale” alle crisi di decadimento dei valori. L’informazione sui fatti del passato, però, non significa automaticamente la loro conoscenza né la capacità di dare risposte ai tanti perché sui temi fondanti della civiltà greca, né tantomeno ai nostri. Il testo fa risuonare la voce unica dell’autore del passato (Euripide e Seneca) e del presente, ma la frantuma in tante voci quanti sono i personaggi, attualizzandole. Una donna tradita dei nostri giorni, una “potenziale” Medea, è intenta freneticamente a cucire un abito rosso sangue; nelle pause forzate del suo dolore sfoglia un libro che le è stato regalato, “Madre e madri”. Controvoglia, ma sicura che questo le concilierebbe un sonno perduto da tempo, inizia la lettura imbattendosi nel prologo di un amore di Apollonio in cui si narra l’inizio dell’amore di Medea per Giasone. Quella Medea prende vita dal mare e attraverso una danza selvaggia comunica alla Medea moderna il dramma della loro vita.

IL CAST

Sul palco del Teatro comunale Fusco saliranno gli attori Raffaela Caputo (nutrice), Cinzia Greco (nel ruolo di Medea), Pietro Zaccaria (Giasone e coro), Michele Lonoce (voce narrante, Creonte e coro), Elena De Luca, Giusy D’Auria, Raffaella Nardella, Fabio Cassano (coro). L’ingresso è possibile a partire dalle ore 20.00; apertura sipario prevista alle ore 21.00. Costo dei biglietti, posti numerati: platea, euro 10,00; ridotti (FITA – UILT – TAI – over 70 – under 10 anni), euro 8,00; galleria e logge, euro 8,00. Per maggiori informazioni è possibile chiamare i seguenti due numeri telefonici: 3427103959 e 3923096037. Si accede solo muniti di mascherina e green pass